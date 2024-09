PSG ‍: Riolo se paye l’hypocrite Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Daniel Riolo n’a pas aimé la déclaration de Luis Enrique qui avait affirmé qu’il était prêt à baisser son salaire pour zapper les conférences de presse. Sur X, le consultant de RMC s’en est pris à l’entraîneur espagnol.

Arrivé en 2023 en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a réalisé une première saison satisfaisante avec un nouveau titre en Ligue 1, un sacre en Coupe de France et une demi-finale de Ligue des Champions perdue contre le Borussia Dortmund, le tout dans un contexte rendu difficile par la situation contractuelle de Kylian Mbappé, qui avait parfois des désaccords avec lui. Dans un documentaire en plusieurs parties diffusé par Movistar+, le coach espagnol a ouvert ses portes aux médias dans l’intimité du vestiaire parisien. Dans une interview accordée au média ibérique, l’ancien du FC Barcelone a confié qu’il n’aimait pas les exercices des conférences de presse et a déclaré qu’il était prêt à baisser son salaire de 25% pour ne plus se présenter face aux journalistes. Une phrase qui a fait parler et fait réagir Daniel Riolo, qui s’est payé la tête de Luis Enrique sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

Daniel Riolo critique Luis Enrique sur X

Vraiment dommage que le doc Movistar sur Luis Enrique ne trouve pas de diffuseur en France. Ça nous permettrait de voir quel genre d’homme il est 😱😱. Il réduit son salaire de 25% si pas de média. Mais il fait quand même un doc. Et gratuitement bien sûr 😂😂 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 26, 2024

Après la parution de ce nouvel extrait du documentaire, le consultant pour la radio RMC n’a pas pu s’empêcher d’écrire un message sur son compte officiel X (anciennement Twitter) : «Vraiment dommage que le doc Movistar sur Luis Enrique ne trouve pas de diffuseur en France. Ça nous permettrait de voir quel genre d’homme il est. Il réduit son salaire de 25% si pas de média. Mais il fait quand même un doc. Et gratuitement bien sûr», a-t-il ironisé ces dernières heures. Avant la rencontre de Ligue 1 qui opposera le Paris Saint-Germain au Stade Rennais ce vendredi soir, Luis Enrique sera bel et bien présent en conférence de presse, l’exercice qu’il aime le moins dans le métier. Avec un objectif précis en tête, continuer le très bon début de saison sur le terrain face à une équipe rennaise irrégulière depuis le coup d’envoi du championnat. En espérant une prestation convaincante, pour au moins tenter d’apaiser un minimum sa relation avec les journalistes pendant quelques jours.