PSG-PSV ‍: Paris remet en vente 2.000 billets

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la veille du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le PSG Eindhoven, le club de la capitale va remettre des places en vente. La raison est simple.

Après sa défaite à Arsenal, l'équipe de Luis Enrique doit s'imposer mardi soir face au PSV afin de remonter au classement en Ligue des champions. Pour cela, le Paris SG compte sur un Parc des Princes incandescent, et qui le sera d'autant plus que finalement le club néerlandais a décidé d'annuler la venue de ses supporters à Paris. Même si le Conseil d'Etat a levé l'interdiction de déplacement des fans d'Eindhoven décrété par le Préfet, le PSV n'a pas voulu prendre des risques face aux menaces de gros affrontements et a donc prévenu les dirigeants parisiens que ses supporters ne viendront pas au Parc des Princes, ou du moins pas officiellement et pas dans le parcage réservé aux fans adverses.

Le PSG confirme la revente des tickets

In het kort geding dat was aangespannen tegen de Franse uitsupportersban rondom de UEFA Champions League-wedstrijd Paris Saint-Germain heeft de rechter PSV en de supporters in het gelijk gesteld. — PSV (@PSV) October 19, 2024

Dans la foulée de cette communication du PSV Eindhoven, le Paris Saint-Germain a décidé de remettre en vente les 2.000 tickets bloqués pour les supporters néerlandais. C'est ce que le club de la capitale a confirmé au Parisien. « Ces billets, situés dans le quart de virage entre les tribunes Paris et Boulogne, seront donc remis à la vente par le club de la capitale », précise le quotidien francilien. Et ce lundi, effectivement, les billets du parcage néerlandais sont en vente sur le site internet du Paris Saint-Germain au prix de 60 euros, les champions de France précisant que la visibilité de ces places est réduite en raison de la présence des filets de protection. Lors de ses deux prochains matchs de Ligue des champions au Parc des Princes, le PSG recevra l'Atlético de Madrid et Manchester City, nul doute qu'il sera plus compliqué d'avoir un billet.