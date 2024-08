PSG ‍: Osimhen viré, Naples l'envoie à Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La situation de Victor Osimhen est plus complexe que jamais. Le Nigérian est peu à peu lâché par le PSG et le voici écarté par Naples puisque Antonio Conte veut Lukaku à sa place et l'a mis au placard.

La reprise approche et Victor Osimhen est en train de tout perdre. Le Nigérian rêvait d'un transfert au PSG mais le club parisien n'est plus trop favorable à cette opération. Lassé par la gourmandise de Naples, le PSG étudie d'autres pistes moins coûteuses désormais. A Naples aussi, l'horizon se bouche pour l'attaquant. Osimhen est désormais mis au placard pour la préparation des Napolitaons, Antonio Conte ne comptant plus sur lui pour la saison qui s'annonce. Le nouvel entraîneur du club italien espérait son départ cet été pour renouer avec son ancien buteur fétiche à l'Inter Romelu Lukaku. Ainsi, csamedi, Osimhen était absent du groupe napolitain pour l'entrée en lice en coupe d'Italie contre Modène, un match remporté aux tirs au but par le Napoli.

Osimhen serait au PSG sans son agent

Le célèbre agent de joueurs italien Antonio Caliendo s'est penché sur le cas Osimhen. Interrogé par le Corriere dello Sport, il a accusé l'agent du joueur nigérian Roberto Calenda d'être le principal responsable de son transfert avorté au PSG. Le Brésilien est un intermédiaire trop gourmand dans ce dossier, selon Caliendo, et il a braqué les deux clubs impliqués. Calenda n'est pas à son coup d'essai en la matière, ayant gâché le transfert de Maicon de l'Inter Milan au Real Madrid en 2010.

« Osimhen est un joueur qui vaut 200 millions et maintenant il est obligé de rester sur la touche en attendant je ne sais quoi. Je connais Calenda, il a fait échouer Maicon au Real Madrid. Ils ne le laissent plus entrer au Brésil. Osimhen m’attendrit, c'est un attaquant fantastique, il a une puissance et une vitesse extraordinaires », a lâché Antonio Caliendo dans le Corriere dello Sport. Et Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples a, lui aussi, été très clair avec Victor Osimhen et son agent après la victoire de samedi et confirmé que le buteur masqué était désormais sur la touche : « La situation est claire, Osimhen a demandé à partir. Nous préférons protéger la préparation de l’équipe, puis dans les 20 prochains jours nous verrons ». Le Paris Saint-Germain est prévenu, s'il veut s'offrir un buteur, il a moins de trois semaines pour agir.