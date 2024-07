PSG ‍: Naples craque et lâche Osimhen à Paris

Victor Osimhen est désiré par le PSG depuis le début de l'été mais le prix réclamé par Naples est très important. Cependant, en Italie, on annonce déjà un effort financier du club parisien pour s'offrir l'attaquant nigérian.

Le successeur de Kylian Mbappé au PSG sera Victor Osimhen. C'est le pronostic émis par la presse italienne depuis plusieurs semaines mais aussi le souhait de Luis Campos. Le conseiller sportif du club parisien table sur l'attaquant nigérian qu'il avait fait venir à Lille il y a quelques années. Néanmoins, ce dossier est bloqué par les demandes financières extravagantes de Naples. Les Partenopei demanderaient 130 millions d'euros minimum pour lâcher leur buteur. Un prix excessif et délirant même pour le PSG. Les deux clubs pourraient finalement se mettre d'accord pour une somme légèrement inférieure à celle-ci.

C'est ce que révèle le site spécialisé Tuttomercato. Le média italien indique que le PSG va mettre 100 millions d'euros + 10 millions d'euros de bonus pour signer Victor Osimhen. Tuttomercato précise que Naples cèdera son buteur sans discuter avec ce montant. En effet, Naples n'a pas de temps à perdre au mercato, visant un autre attaquant prolifique de Serie A et ppir cela, Aurelio de Laurentiis a besoin de l'argent du transfert de son buteur vedette.

🚨🇳🇬 Antonio Conte on Victor Osimhen potential exit: “It was already clear pact about Osimhen’s exit”.



“The timing is exactly as we expected, there will be no issues”.



🔴🔵 Osimhen has agreed on joining PSG and PSG want Osimhen, but club to club agreement is still not done. pic.twitter.com/HZF2bjrjYC