PSG ‍: Marco Asensio et Luis Enrique, divorce en cours

Par Quentin Mallet

Loin d'être titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Marco Asensio pourrait être tenté par un départ lors du mercato hivernal. Plusieurs grosses écuries européennes seraient intéressées.

Depuis le début de la saison, on ne peut pas dire que Marco Asensio soit le joueur qu'il était lorsqu'il brillait sous les couleurs du Real Madrid. Rapidement placé en position de faux-neuf par Luis Enrique suite à la blessure de Gonçalo Ramos, le Majorquin n'a pas réussi à devenir la pièce maitresse de l'effectif. La faute à un manque de régularité au plus haut niveau. Arrivé libre de tout contrat le 6 juillet 2023, Asensio pourrait déjà prendre la décision de quitter le Paris Saint-Germain. La faute à un temps de jeu réduit et une progression qui stagne.

Marco Asensio, des envies d'ailleurs ?

Asensio viré, le PSG énerve Luis Enrique https://t.co/JrAcNICQq5 — Foot01.com (@Foot01_com) September 3, 2024

Selon les informations de PSGInside_Actu, Marco Asensio réfléchirait fortement à l'éventualité d'un départ lors du mercato hivernal prochain. L'offensif espagnol ne serait pas particulièrement satisfait de sa situation actuelle. Avec seulement 49 minutes disputées en moyenne par match, toutes compétitions confondues sous les couleurs parisiennes, l'ancien du Real Madrid se questionnerait sur l'intérêt de poursuivre l'aventure ici. Si rien n'est encore acté, une discussion entre lui et Luis Enrique devrait avoir lieu avant les vacances de Noël afin de faire un point. En cas de départ, plusieurs écuries européennes majeures seraient d'ores et déjà intéressées à l'idée de le recruter.

Le compte X spécialisé dans l'actualité du Paris Saint-Germain glisse les noms du Bayer Leverkusen, d'Aston Villa et de l'Inter Milan, mais vise aussi la Saudi Pro League, la MLS et le championnat japonais. A 28 ans, il a encore le temps devant lui pour briller au plus haut niveau et retrouver la sélection espagnole dont il ne fait plus partie depuis le mois de septembre 2023. Marco Asensio est-il réellement en quête d'un nouveau défi ? Quoi qu'il en soit, il faudra qu'il fasse preuve de beaucoup plus de régularité s'il veut s'imposer au PSG ou ailleurs.