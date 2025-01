PSG ‍: Kolo Muani met fin au suspense, verdict ce mercredi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dénouement est proche dans le dossier Randal Kolo Muani puisque l’attaquant du PSG va prendre une décision ce mercredi quant à son avenir. La Juventus Turin est toujours en pole.

Depuis le début du mercato hivernal, les dirigeants du Paris Saint-Germain martèlent en privé qu’ils doivent vendre avant de pouvoir recruter. Ils n’ont finalement pas attendu de départ pour boucler la venue de Khvicha Kvaratskhelia, recruté à Naples pour 70 millions d’euros et dont l’officialisation de la signature est prévue ce mercredi. Un renfort de taille pour le PSG, qui va maintenant devoir vendre pour garder un certain équilibre dans son vestiaire et dans sa masse salariale. Cela tombe bien, le départ de Randal Kolo Muani est imminent.

#Calciomercato | @juventusfc , aumenta la fiducia per Kolo #Muani. Ultima parola al giocatore, che deciderà entro domani mattina — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 14, 2025

Dans le viseur de nombreux clubs en Europe, l’international français devrait prendre une décision ferme et définitive ce mercredi, annonce le journaliste Gianluca Di Marzio. « La confiance augmente pour la signature de Kolo Muani à la Juventus Turin. Le joueur aura le dernier mot et tranchera d’ici demain (mercredi) matin » a publié sur son compte X le journaliste italien spécialisé dans le mercato. Une grande annonce qui laisse donc penser que l’ancien buteur de Francfort du FC Nantes a fait son choix quant à son avenir.

Kolo Muani à la Juve, feu vert imminent ?

Reste maintenant à voir si, comme le pense la presse italienne, l’attaquant du Paris Saint-Germain va donner son feu vert définitif à la Juventus Turin. La Vieille Dame a en tout cas avancé de manière significative dans ce dossier au cours des dernières heures puisqu'un accord a été ficelé avec le PSG pour un prêt sec de six mois sans option d'achat, comme le confirme Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC. « Accord total entre Le PSG et la Juventus pour un prêt sec de 6 mois de Randal Kolo Muani. Le joueur doit donner son feu vert. L’attaquant n’a pas encore fait son choix. Tottenham va tenter de faire le forcing » a publié sur son compte X le spécialiste du mercato. Le Paris SG est donc d'accord pour prêter Kolo Muani six mois à la Juventus Turin sans option d'achat, ce qui peut surprendre. Mais c'est le joueur qui devra trancher le choix de sa destination dans les heures à venir et un énième rebondissement n'est pas à exclure dans ce dossier.