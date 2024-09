La Belgique comparée au PSG, ce n’est pas un compliment

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré une belle génération de joueurs talentueux, la Belgique ne parvient pas à remporter un titre majeur. Rien de surprenant pour le milieu belge Radja Nainggolan, persuadé que les Diables Rouges rencontrent les mêmes obstacles que le Paris Saint-Germain ces dernières années.

Kevin de Bruyne en a marre. Après la défaite contre l’équipe de France (2-0) en Ligue des Nations la semaine dernière, le milieu offensif de la Belgique a poussé un coup de gueule. Le capitaine des Diables Rouges reconnaît que sa sélection n’est plus aussi talentueuse qu’il y a quelques années. Mais selon lui, certains de ses compatriotes manquent d’implication sur le terrain. Une analyse qui semble rejoindre celle de Radja Nainggolan.

Le milieu belge aux 30 sélections, qui n’a plus été appelé depuis mars 2018, estime que la Belgique souffre du comportement de ses nombreuses stars. Et compare la situation des Diables Rouges à celle du Paris Saint-Germain ces dernières années. « Je pense que c’est comme au Paris Saint-Germain, avec tous ces phénomènes Messi, Neymar, Mbappé, a comparé l’ancien joueur de la Roma dans le podcast Gurulundia. Nous avions Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois. Quand tu mets tous ces joueurs ensemble, il y a trop de protagonistes, trop de divas. »

La Belgique plombée par ses stars ?

« Ils voulaient tous être protagonistes, être le joueur le plus important, et ça ne peut pas fonctionner », a expliqué Radja Nainggolan. Etant donné son manque d’objectivité, difficile de dire si son diagnostic est le bon. En tout cas, force est de constater que cette génération dorée n’a rien remporté, notamment à cause de l’équipe de France. Après le coup de tête de Samuel Umtiti en demi-finales du Mondial 2018 au Qatar, ce sont encore les Bleus qui ont éliminé la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro cet été.