PSG ‍: Kang-in Lee à Paris, il y a un malaise

Par Corentin Facy

En l’absence de Gonçalo Ramos, Kang-in Lee est devenu le choix numéro 1 de Luis Enrique au poste d’avant-centre. Mais en Ligue des Champions, l’international sud-coréen du PSG est à la peine.

Auteur de quatre buts en Ligue 1, Kang-in Lee réalise un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, à un poste qui n’est pas le sien. Et pour cause, l’ancien meneur de jeu de Majorque évolue dans une position de faux numéro neuf depuis la blessure de Gonçalo Ramos, un poste où le sud-Coréen est devenu le choix n°1 de Luis Enrique. Etonnement, Kang-in Lee a été préféré à l’expérimenté et efficace Marco Asensio face au PSV Eindhoven mardi soir et une fois de plus, le natif d’Incheon n’a pas passé le cap en Ligue des Champions à ce poste. L’Equipe ne s’y est d’ailleurs pas trompé en lui accordant la note de 3/10. Il faut dire qu’au moment de signer au PSG pour 20 millions d’euros il y a un an, Kang-in Lee n’avait jamais évoqué la possibilité de jouer dans un rôle de buteur, ni avec Luis Enrique, ni avec les dirigeants du club parisien.

Kang-in Lee ne pensait pas jouer avant-centre au PSG

Cela traduit un vrai « malaise tactique » selon le quotidien national, qui ajoute qu’au PSG, « le danger offensif est identifié et tout dépend de l’efficacité plus ou moins aléatoire de Barcola et de Dembélé ». Kang-in Lee n’est clairement pas le joueur qui fera passer un cap à Paris en Ligue des Champions à ce poste d’avant-centre et logiquement, le choix assumé de Luis Enrique de ne pas recruter de buteur lors du mercato l’été dernier interroge. « La question de la succession de Kylian Mbappé se pose à chaque rencontre avec un plus d’intensité » conclut le quotidien national, de plus en plus dubitatif au sujet de ce PSG sans avant-centre.

Luis Enrique attend certainement le retour de Gonçalo Ramos avec impatience car à force, il pourrait bien perdre mentalement certains joueurs… Kang-in Lee le premier. Un autre joueur risque d'avoir du mal à prendre son mal en patience en la personne de Randal Kolo Muani, seul buteur opérationnel mais toujours très peu utilisé par le coach du PSG.