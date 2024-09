PSG ‍: Fabian Ruiz n'est pas un traitre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG réalise pour le moment un début de saison parfait en Ligue 1. Le club de la capitale sait néanmoins que la route s'annonce encore longue au vu des tous les objectifs fixés par Luis Enrique.

A Paris, on espère repartir sur les mêmes bases qu'avant la trêve internationale. Car le PSG a parfaitement entamé sa saison en Ligue 1 avec trois victoires en autant de rencontres. Luis Enrique arrive pour le moment à tirer le meilleur de ses joueurs. Cependant, l'ancien entraineur du FC Barcelone doit déjà déplorer quelques blessures. C'est le cas pour Warren Zaïre-Emery ou encore Vitinha. Heureusement pour le PSG, Fabian Ruiz est en grande forme. Le milieu de terrain a d'ailleurs régalé avec l'Espagne en Ligue des Nations et confirme qu'il est un joueur de classe mondiale en sélection. Avec Paris, c'est un peu plus dur et l'Espagnol a été annoncé sur le départ cet été. Mais Fabian Ruiz n'est finalement pas si pressé de quitter la capitale française.

Fabian Ruiz ne veut pas du tout quitter le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Selon les informations de L'Equipe, Fabian Ruiz n’a en effet jamais envisagé de quitter Paris malgré les informations le concernant cet été lors du marché des transferts. Le média ajoute même que l'ancien du Napoli est déterminé à se battre et est persuadé que son avenir s'écrit au PSG. Personnellement, Fabian Ruiz est décrit comme heureux dans la capitale. La récente blessure de Warren Zaïre-Emery devrait en plus lui donner l’opportunité de jouer plus dans les prochaines semaines. A commencer par la réception de Brest samedi soir en Ligue 1 puis celle de Girona pour l'entrée en lice des Franciliens en Ligue des champions. Luis Enrique aura donc besoin de toutes ses forces vives à leur meilleur niveau, sous peine de prendre des décisions fortes.