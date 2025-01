PSG ‍: Barcola envoie un message à Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourait annoncer le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia dans les prochains jours. Une sacrée recrue pour le club de la capitale, même si l'arrivée du Géorgien apportera de la concurrence pour certains joueurs franciliens.

A Paris, on a parfaitement démarré l'année 2025 avec le gain du Trophée des Champions face à l'AS Monaco. Aussi, le PSG accélère le mouvement sur le marché des transferts hivernal. Le désir du club de la capitale est d'abord de dégraisser. Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Milan Skriniar sont invités à se trouver un nouveau club. Le Paris Saint-Germaun ne perd pas de temps pour tenter de les remplacer. Et sauf rebondissement, les champions de France annonceront la semaine prochaine la venue de Khvicha Kvaratskhelia. De quoi apporter une sacrée concurrence à Bradley Barcola, qui a en plus du mal à enchainer depuis quelques semaines. Mais l'ancien de l'OL n'a peur de personne et compte bien le prouver.

Barcola n'a peur de personne, la couleur est annoncée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Ces dernières heures, L'Equipe affirme en effet que Bradley Barcola est plus déterminé que jamais pour retrouver son niveau et garder sa place de titulaire, malgré la venue possible de Kvaratskhelia et les progrès de Désiré Doué. Le média précise que l'ailier du Paris Saint-Germain a profité des titularisations de l'ancien Rennais à la fin de l'année 2024 pour récupérer, aussi bien physiquement que mentalement. Le voilà donc revigoré et prêt à empiler les buts. Ce dimanche soir, Barcola aura sans doute une bonne occasion de marquer les esprits lors de la réception au Parc des Princes de l'AS Saint-Etienne, qu'il ne porte pas dans son coeur. Ensuite, il faudra gérer la concurrence forte voulue par Luis Enrique. Mais la saison passée, cela s'était plutôt bien passé pour lui malgré la présence de Kylian Mbappé.