PSG ‍: Al-Khelaifi viré ‍? Mbappé l'a tué

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entre Kylian Mbappé et le PSG tout n'est pas fini puisque l'attaquant français de 25 ans réclame 100 millions d'euros au club de la capitale. Nasser Al-Khelaifi n'échappe pas aux critiques.

On se doutait bien que cet été Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé ne se retrouveraient pas à Ibiza pour passer des vacances, les deux hommes étant singulièrement fâchés, comme on l'avait constaté juste avant le dernier match du PSG au Parc des Princes. Mais on a appris vendredi que cette bouderie entre le président qatari du Paris Saint-Germain et l'attaquant désormais au Real Madrid débouchait sur un vrai contentieux financier. Alors que le contrat du numéro 7 parisien s'achève le 30 juin, ce dernier réclame dorénavant par la voie judiciaire le paiement de 100 millions d'euros qui correspondent à des salaires et des primes que le PSG devait lui verser. Pour Daniel Riolo, le fait d'en arriver là confirme que la situation a été ignoble tout au long de la saison et que le réel coupable n'est autre que Nasser Al-Khelaifi.

Mbappé et NAK, le PSG l'a payé sportivement au prix fort

Au micro de RMC, le journaliste de l'After a remis de l'huile sur le feu, estimant que le président du Paris Saint-Germain n'avait pas été digne de son rang dans la gestion du cas Kylian Mbappé. « Le fameux deal de l’été 2023 « je te sors du loft et en échange tu vas faire un geste », c’était mytho. Ce que j’ai toujours dit, c'est que c’était une guerre entre Nasser et le clan Mbappé, aujourd’hui, on constate combien ce conflit était profond. Cette guerre a handicapé le PSG cette saison et il a handicapé Mbappé et ses performances tout au long de cette année. C’est malheureux, car à partir du moment où tu ne peux plus te saquer et que tu te fais la guerre, pour le bien du club, il aurait fallu décider de finir au mieux l’été dernier. L’orgueil, la vanité et l’arrogance des uns et des autres ont fait qu’au final Mbappé a fait une sale saison aussi parce qu’il y avait ce conflit. Ça aurait pu mieux se terminer, y compris en Ligue des champions, si cela avait été géré autrement. Les 100 millions d’euros, c’est son contrat, c’est son oseille, il faut arrêter avec cela. Aucun d’entre nous aurait fait ce cadeau à son employeur, surtout quand c’est la guerre. Mbappé en veut vraiment à Nasser, ils ne se sont pas parlés de la saison. Mbappé, on peut dire tout ce qu’on veut sur lui, mais celui qui a merdé, c'est Nasser Al-Khelaifi qui ne s’est pas comporté comme un patron », a lancé Daniel Riolo, qui n'a jamais été fan de NAK estimant qu'il devrait laisser sa place aux commandes du PSG. Un message qui n'est jamais parvenu aux oreilles de l'Emir du Qatar, lequel conserve sa confiance absolue en Nasser Al-Khelaifi. Cependant, tout le monde ne pense pas comme notre confrère et cela s'est senti dans les commentaires.

Car visiblement Kylian Mbappé a énervé pas mal de monde au sein de la communauté des supporters parisiens avec cette demande. « Le tiroir caisse de Bondy n'est pas assez plein ? Dire que certains lui ont fait un tifo, payer le barbecue...n'est pas le CUP ? Ils nous a tous fourrés depuis 2 ans et tt le monde lui léchait le fiak. Ce gars est imbu de sa personne », « ce clan a géré le PSG, ses footix, ultras corruptibles comme des enfants qui croient au père Noël, grâce aux storytelling Novelas et quelques sandwichs. Même l’élimination vs Dortmund sans le moindre but en 2 matchs a été tolérée. Parfait Sabotage depuis 3 ans, pour partir libre », les messages n'ont pas tous été aussi courtois, mais visiblement le sujet Mbappé divise encore au Paris Saint-Germain.