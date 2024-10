PSG ‍: 85ME pour éviter le fiasco du siècle

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Randal Kolo Muani peine toujours à rentabiliser le prix de l’investissement consenti par le PSG pour le recruter l’été dernier. Luis Enrique ne le retiendra pas, tandis que deux cadors anglais s’arrachent sa signature en janvier.

Docteur Jekyll et Mister Hyde. Performant avec l'Équipe de France, comme l’atteste son doublé lors de la dernière rencontre de Ligue des Nations contre la Belgique, Randal Kolo Muani est toujours aussi décevant avec le Paris Saint-Germain, qui a déboursé environ 100 millions d’euros pour le recruter en provenance de l’Eintracht Francfort à la toute fin du mercato estival 2023. Absent sur blessure contre Strasbourg ce week-end pour la reprise de la Ligue 1 après la trêve, l’attaquant français n’est pas indispensable puisque le PSG a inscrit quatre buts sans lui contre une équipe alsacienne en forme en ce début de saison. Une porte de sortie est de plus en plus envisageable et cela tombe bien, car deux équipes côtées de Premier League gardent notamment un oeil à la situation du Français et se tiennent prêts à faire une offre lors du mercato d’hiver.

Arsenal et Manchester United à fond sur Kolo Muani

TBR Football understands that Paris Saint-Germain’s Randal Kolo Muani has been offered to a number of Premier League clubs ahead of January.

https://t.co/Lq41juTAZX — Graeme Bailey (@GraemeBailey) October 18, 2024

Selon les informations de TBR Football, Luis Enrique a clairement fait comprendre à Kolo Muani, titulaire ces dernières semaines en raison de l’absence de Gonçalo Ramos, qu’il pouvait partir dès cet hiver. La Premier League est la destination la plus probable pour le joueur formé au FC Nantes, et Manchester United ainsi qu’Arsenal se sont, entre autres, positionnés. Un prêt avec option d’achat obligatoire pourrait être à l’étude, mais le PSG, même s’il ne compte plus sur lui, ne souhaite pas être perdant financièrement après l’avoir acheté 85 millions d’euros hors bonus il y a un an et demi. Les intermédiaires du joueur l’ont également proposé à Chelsea, Newcastle, Manchester City ou encore Aston Villa. Les prochaines semaines vont être cruciales pour le joueur, dont l’avenir au sein de la capitale française s’assombrit de jour en jour.