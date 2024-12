Mohamed Salah au PSG, il a dit oui ‍!

Dans : PSG.

En quête d’un nouvel attaquant pour 2025, le Paris Saint-Germain va tenter sa chance avec Mohamed Salah, la grande star de Liverpool toujours en fin de contrat à l’issue de la saison.

Au coeur d’une saison faste sous les ordres d’Arne Slot, le remplaçant de Jurgen Klopp qui place les Reds au sommet de la Ligue des Champions et de la Premier League, la question de l’avenir de Mohamed Salah pollue un peu l'actualité de Liverpool. Toujours aussi brillant, avec 12 buts et 10 passes décisives en 18 matchs, l'international égyptien a une nouvelle fois posé un pavé dans la mare après la victoire des Reds contre Manchester City dimanche (2-0). « Pour l’instant, c'est le dernier match de Manchester City que je jouerai pour Liverpool, donc je devais juste en profiter. Je vais profiter de chaque seconde ici. J'espère que nous allons gagner le championnat et nous verrons ce qui se passera », a lancé Salah au micro de Sky Sports. En confirmant la tendance de son départ, sachant que Liverpool ne lui a toujours pas soumis d’offre de prolongation, le joueur de 32 ans se montre ouvert à un nouveau projet. De quoi faire frétiller le PSG.

Le PSG retente sa chance avec Mohamed Salah

En effet, selon L’Equipe, Paris est bien dans la course pour recruter Salah, qui sera libre l’été prochain. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain », explique une source anglaise au journal national. Une information démentie par les dirigeants du PSG, qui pensent que l'Égyptien agite cette rumeur pour mettre la pression sur Liverpool. Quoi qu’il en soit, le club de la capitale française tente bien sa chance pour Salah, même si le nom de Khvicha Kvaratskhelia (Naples) est toujours d'actualité.

Mais alors que Luis Enrique prône le nouveau projet collectif du PSG sans paillettes, Nasser Al-Khelaïfi verrait d’un bon oeil la venue de Salah. Il faut dire que les deux hommes s’apprécient, le Qatari ayant offert un poste de consultant au joueur de Liverpool sur beIN Sports lors de certains tournois internationaux. Un vrai avantage dans ce dossier, qui sera aussi travaillé par d’autres clubs comme l’Inter Miami ou des formations d’Arabie Saoudite, prêtes à payer plus de 20 millions d’euros par saison à l’attaquant égyptien.