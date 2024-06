Matvey Safonov a payé son ex, la Russie l'envoie au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Présenté comme la première recrue estivale du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov n'a toujours pas officiellement rejoint le club de la capitale. La faute à une affaire de pension alimentaire impayée, qui serait enfin réglée.

Avec les départs de Keylor Navas et d'Alexandre Letellier, le PSG va avoir besoin d'un nouveau gardien. Surtout que Sergio Rico, en fin de contrat à la fin du mois de juin, devrait lui aussi partir du club. Arnau Tenas reste donc l'unique alternative à Gianluigi Donnarumma. Les dirigeants parisiens, avant de trouver un futur remplaçant à Kylian Mbappé, se sont rapidement activés pour recruter un nouveau portier, en la personne de Matvey Safonov. Mais si le joueur du FK Krasnodar est censé rejoindre Paris contre 15 millions d'euros, son transfert est actuellement bloqué à cause d'une interdiction de quitter le territoire russe. La raison est une pension alimentaire impayée à son ex-femme, d'un montant de 60 millions de roubles, soit près de 627 000 euros. Mais d'après les informations de Sport-Express, le gardien de 25 ans va enfin obtenir l'autorisation de quitter la Russie.

La première recrue du PSG va enfin être officialisée

Le média russe avance que Matvey Safonov a réglé ses manquements. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir signer au PSG. La visite médicale de l'internationale russe (14 sélections) a déjà été passée, avec succès. Il ne manque plus qu'une signature officielle. Matvey Safonov va venir renforcer un secteur qui est encore loin de faire l'unanimité à Paris. Malgré son statut de numéro un dans la hiérarchie, Gianluigi Donnarumma a déçu en fin de saison, notamment en Ligue des Champions. La concurrence va être rude et le portier italien n'est plus assuré d'être un titulaire indiscutable. En attendant les grosses recrues, par exemple pour améliorer l'animation offensive, le PSG sécurise ses derniers remparts avec son premier renfort du mercato estival 2024. En supposant que les problèmes judiciaires soient définitivement réglés, le gardien russe ayant aussi demandé, sans succès, la garde de sa fille.