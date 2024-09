Le PSG victime numéro 1 de la trêve internationale

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avec un effectif rempli d’internationaux, le Paris Saint-Germain voit la quasi-totalité de ses joueurs partir pendant la trêve. Une période pénible pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, présent au centre d’entraînement avec seulement deux joueurs disponibles.

C’est bien connu, les trêves internationales en pleine saison ne sont pas les périodes favorites des amateurs de football. Sans compétition majeure, les matchs des sélections ne font pas forcément vibrer. D’autant que les supporters ont surtout hâte de retrouver leurs clubs respectifs. C’est notamment le cas de Romain Beddouk, frustré par la pause dans l’exercice du Paris Saint-Germain.

Le calvaire de Luis Enrique

« Je déteste ça, a lâché le journaliste de France Bleu. La période de septembre à novembre est la période la plus compliquée pour un suiveur de foot. On rentre à peine dans notre saison de club, le mercato se termine on a le tirage au sort de la Ligue des Champions et là on nous stoppe dans notre élan de club pour voir de la Ligue des Nations, des éliminatoires de Coupe du Monde, de Coupe d’Afrique ou de Coupe d’Asie. »

« Et quand ça va reprendre on va se remettre dedans trois semaines… et rebelote ça sera reparti pour quinze jours en octobre. Et puis pareil encore en novembre, a rappelé le chroniqueur. Non franchement c’est insupportable. » La trêve internationale n’est pas non plus agréable pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, contraint d’imaginer des séances avec le peu de joueurs disponibles. « On pensait qu’en restructurant le projet on perdrait un peu d’internationaux qui font des déplacements indécents tous les mois… Bah non, a constaté Romain Beddouk. 20 joueurs (20!) du groupe pro sont actuellement avec leur équipe nationale. »

Ayman Kari était titulaire aujourd'hui avec le groupe Espoirs du #PSG qui jouait à 15h00 contre la N1 de Boulogne sur Mer. En attendant de voir si son avenir se décante pour quitter le club. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 6, 2024

« C’est facile on pourrait presque se demander qui sont les joueurs encore présents au Campus PSG. Vous embêtez pas je l’ai fait. Six joueurs ne sont pas sélectionnés : Arnau Tenas, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos (mais ils sont blessés), Ayman Kari (mais il est peut-être en instance de départ) et Marco Asensio. Donc en gros Marco Asensio et Arnau Tenas. Il faut se rendre compte que c’est ça la réalité du staff de Luis Enrique, avoir seulement deux joueurs disponibles pendant quinze jours et ça trois fois entre début septembre et la fin-novembre », a résumé le journaliste impatient de retrouver les Parisiens face à Brest le samedi 14 septembre.