Le PSG trouve le remplaçant de Skriniar à Lens

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se montrera actif dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Luis Enrique ne dirait pas non à la possibilité de recruter en défense centrale, notamment pour compenser un futur départ de Milan Skriniar.

Le PSG est toujours un club attentif sur le marché des transferts. Que ce soit cet hiver ou l'été prochain, le club de la capitale aura des ambitions. Luis Enrique veut recruter des joueurs qui collent parfaitement à ses idées de jeu, grands noms ou pas. Il veut aussi des éléments jeunes qu'il va pouvoir façonner. La Ligue 1 ne manque pas de talents en devenir. Et le PSG lorgne sur pas mal de profils qu'il juge intéressants. C'est en ce sens que la direction francilienne a été séduite par le défenseur central du RC Lens, Abdukodir Khusanov.

Le PSG adore le profil d'Abdukodir Khusanov

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Abdukodir Khusanov (@abdukodir_khusanov_)

Ces dernières heures, Foot Mercato indique en effet que le Paris Saint-Germain adore le profil de l'international ouzbek de 20 ans. Le média rajoute même que Luis Campos a récemment pris des renseignements sur la faisabilité d'un deal. Cependant, « aucune offre ni approche officielle n'a été faite pour le joueur ». A noter que Khusanov est estimé à quelque 20 millions d'euros par les Sang et Or et qu'il ne sera donc pas facile à déloger, surtout à une autre écurie française. Le natif de Tachkent pourrait néanmoins être le remplaçant idéal de Milan Skriniar, qui coûte le même montant et qui vient de donner son accord à la Juve pour une arrivée en janvier prochain. Dur sur l'homme, à l'aise techniquement et rapide, Khusanov coche pas mal de cases pour venir renforcer l'effectif de Luis Enrique. ll devra continuer sur sa bonne série pour définitivement convaincre le club de la capitale française de passer à l'action pour le recruter. Affaire à suivre...