Le PSG sauvé par le mercato, l'UEFA dit non

Pas encore totalement largué en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain compte être actif au mercato hivernal pour rehausser le niveau moyen de son effectif. Une règle de l'UEFA va toutefois poser problème.

L'effectif du Paris Saint-Germain cette saison a des besoins explicites. Il est logique de constater que la formation de Luis Enrique a cruellement besoin d'un joueur capable de marquer sur les ballons qu'il reçoit. Le manque de réalisme et de finition chez les offensifs actuels du club est l'une des raisons qui expliquent la triste 25ᵉ place du PSG en Ligue des champions. A l'instant T, les Rouge et Bleu sont en position d'être éliminés de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce serait un véritable coup d'arrêt pour la direction qatarie qui verrait son club manquer une qualification pour la phase finale pour la première fois depuis son arrivée. Il reste encore deux matchs fin janvier 2025 pour remonter au classement. S'il comptait sur des potentielles nouvelles recrues pour se donner plus de chance, le club de la capitale devra faire sans.

Les recrues de janvier pas disponibles en LDC

Le Paris Saint-Germain, comme les 33 autres équipes de la compétition, ne pourra pas compter sur leurs éventuelles recrues hivernales. Il est en effet de bon ton de rappeler qu'avec cette nouvelle compétition et ce nouveau calendrier, l'UEFA indique que l'inscription de nouveaux joueurs, jusqu'à trois, est autorisée uniquement après la fin de la phase de championnat. Un point important du règlement qu'il ne faut pas négliger puisque Luis Enrique devra continuer à composer avec les mêmes joueurs que ceux qui n'ont pas réussi à faire mieux qu'une 25e place après six journées. Seul point positif, la règle est la même pour tout le monde.

Le 22 janvier prochain, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City pour ce qui s'apparente au match de la peur pour les supporters parisiens. Une semaine plus tard, les hommes de Luis Enrique se déplaceront à Stuttgart pour la huitième et dernière journée de la phase de championnat de la Ligue des champions. Au terme de ces deux rencontres, il faudra impérativement récupérer des points pour espérer se qualifier pour les barrages.