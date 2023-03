PSG : Mbappé, une provocation énorme venue d'Allemagne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich et le PSG ont de nouveau rendez-vous mercredi soir prochain pour leur huitième de finale retour de Ligue des champions. Et Thomas Muller ne veut pas trop en faire concernant Kylian Mbappé.

Le PSG jouera une partie de sa saison mercredi soir prochain sur la pelouse de l'Allianz Arena. Les champions de France ont un retard d'un but à remonter après leur défaite au match aller (0-1). Pour cette rencontre, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur Neymar Jr, Presnel Kimpembe et Renato Sanches. Mais Kylian Mbappé devrait lui bien être là, alors qu'il était remplaçant lors de la rencontre aller. D'ailleurs, au moment où le champion du monde était rentré, il avait totalement changé la face de la rencontre. Mais à Munich, on ne veut pas montrer de signes de faiblesse avant ce choc retour de Ligue des champions. Thomas Muller ne dira pas le contraire, lui qui a eu un petit mot pour Kylian Mbappé.

Mbappé, Thomas Muller ne s'enflamme pas

Kylian Mbappé deviendra l'unique meilleur buteur de l'histoire du PSG en cas de but ce soir face au FC Nantes.



Et cela, à seulement 24 ans. ❤️💙 pic.twitter.com/rhDKEV0lAa — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2023

Dans le dernier numéro de sa Newsletter, l'international allemand a donné son avis sur le sujet. Et pour lui, pas besoin d'en faire trop avec Kylian Mbappé. « Quand Paris a fait entrer Mbappé lorsque l’on menait 1-0, il a tout de suite pu prouver sa qualité. Cependant, il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été réellement. Son action la plus dangereuse dans le match a été son but hors-jeu. Mais pas de doute, c’est un danger absolu, peut-être même actuellement le meilleur finisseur au monde », a notamment indiqué Thomas Muller, impatient d'en découdre une nouvelle fois avec le PSG. Reste à savoir s'il sera titulaire, ce qui n'était pas le cas lors de la rencontre aller au Parc des Princes.