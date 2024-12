Le PSG reste au Parc des Princes, la Mairie a une solution facile

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Sujet brûlant pour la prochaine campagne à la mairie de Paris, le débat sur l'occupation du Parc des Princes par le Paris Saint-Germain pourrait être relancé. Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, veut rouvrir le dialogue.

L'avenir est particulièrement flou entre le Paris Saint-Germain et son enceinte du Parc des Princes. La direction du club parisien ne cachait pas son désir fort d'acheter le stade qu'il occupe depuis 1974. Problème, la mairie de Paris n'a jamais été ouverte à l'idée de céder son bien. L'escalade de la véhémence dans le dialogue l'a finalement totalement rompu. Désormais, la direction parisienne cherche à trouver un emplacement en Ile-de-France pour construire un nouveau stade plus grand et plus moderne. Emmanuel Grégoire, adjoint au maire et probable candidat à la mairie de Paris aux prochaines élections municipales, a déclaré vouloir rouvrir le dialogue avec Nasser al-Khelaïfi. Il n'est toutefois toujours pas question de débattre sur la vente du Parc des Princes.

« La cession du Parc des Princes n'est pas sur la table »

« Le PSG est un club pour lequel nous avons de l’affection, pas seulement moi, mais les Parisiens, les Grands-Parisiens. On a beaucoup de respect. On pourrait trouver une solution très facilement. Mon ambition est simple : repartir sur des bases de dialogue que j’espère saines, dans lequel la cession du Parc des Princes n’est pas sur la table, parce que le Conseil de Paris en a décidé ainsi. Il faut comprendre que construire un stade de 100.000 places avec toutes les choses dont on a besoin, ça n’existe pas en moins de 15 ans. Pour peu que ça soit possible entre la législation environnementale, les contraintes techniques de circulation et de transports en commun... je leur souhaite bon courage », a déclaré Emmanuel Grégoire sur le plateau de BFM Paris, qui espère donc que le PSG restera au Parc des Princes sans pour autant accepter de le rénover. Pas certain que cet appel du pied soit bien pris par les dirigeants Rouge et Bleu.