Le PSG prépare un gros coup, Hakimi ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très en vue avec le Bayer Leverkusen cette saison, Jeremie Frimpong plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Le conseiller sportif Luis Campos va tenter d’attirer le latéral droit néerlandais qui pourrait devenir une sérieuse menace pour Achraf Hakimi.

Qui dit début de mercato dit souvent ouverture du loft. Une fois de plus, les indésirables du Paris Saint-Germain ne devraient pas y échapper. Certains joueurs de retour de prêt comme Renato Sanches et Juan Bernat ont sans doute une place réservée. Tout comme Nordi Mukiele qui a vu Luis Enrique utiliser des non spécialistes du poste de latéral droit à sa place. Le probable départ du défenseur polyvalent n’affectera pas l’entraîneur parisien, qui tiendra tout de même à accueillir son remplaçant.

🎣El PSG quiere pescar al puñal de Xabi Alonso: Frimpong



✍️ @AndiOnrubia



🇫🇷 Los parisinos se han interesado en Frimpong, pieza clave para el Bayer esta temporada, con el que ha logrado un doblete y tiene números espectaculareshttps://t.co/7KGn2v2Il4 — Diario AS (@diarioas) June 7, 2024

En effet, Luis Campos a déjà identité le potentiel successeur de Nordi Mukiele dans l’effectif. Le site du quotidien As nous apprend que le conseiller sportif s’intéresse vivement à Jeremie Frimpong (23 ans). Rien d’étonnant dans la mesure où le Néerlandais sort d’une énorme saison avec le Bayer Leverkusen. Le latéral droit fait partie des grands artisans de la fabuleuse saison du champion d’Allemagne, invaincu jusqu’à la finale de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame (3-0). Le Paris Saint-Germain n’est donc pas le seul club intéressé.

Frimpong coûte très cher

Nos confrères évoquent également les approches de cadors anglais pour Jeremie Frimpong, dont le profil colle parfaitement à la philosophie de Luis Enrique. L’international néerlandais, buteur et passeur décisif en amical face au Canada (4-0) jeudi, peut faire des différences sur son couloir, s’intégrer dans l’entrejeu et se montrer efficace près du but adverse (14 buts et 12 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues). A noter que sa valeur est estimée à 50 millions d’euros. A ce prix, le Paris Saint-Germain s’offrirait bien plus qu’une simple doublure. Il s’agirait d’une réelle menace pour le titulaire Achraf Hakimi qui discute actuellement d’une prolongation de contrat.