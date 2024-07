Le PSG multiplie son salaire par 10, il arrive

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du PSG au milieu de terrain, Joao Neves se rapproche du club parisien. Selon la presse portugaise, un accord a été trouvé entre Benfica et Paris pour la venue du milieu de terrain de 19 ans.

Le mercato du Paris Saint-Germain s’accélère et Luis Enrique pourrait bien voir Joao Neves débarquer dans les prochains jours dans la capitale française. Le milieu de terrain de 19 ans se rapproche à grands pas du PSG selon la presse portugaise puisque ce jeudi, le quotidien sportif A Bola indique qu’un accord quasiment total a été trouvé entre les différentes parties pour le transfert de Joao Neves. Longtemps inflexible, le club lisboète a finalement accepté de négocier en-dessous de la clause libératoire du joueur, qui s’élevait à 120 millions d’euros. Pour une somme avoisinant les 70 millions d’euros, dont 10 millions d’euros de bonus, le Paris Saint-Germain est sur le point de rafler la mise.

Joao Neves au PSG, accord signé pour 80 millions d'euros ! https://t.co/jxSJjR1heV — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2024

Une belle affaire de la part de Luis Campos, qui discute toujours des conditions de paiement avec le Benfica Lisbonne, ce qui peut prendre un peu de temps selon le journal spécialisé. Quoi qu’il en soit, la venue de Joao Neves ne fait plus beaucoup de doute et le PSG peut remercier l’international portugais d’avoir accéléré les choses car dès le début des discussions, celui qui a disputé l’Euro 2024 cet été a fait part de son envie de rejoindre le Paris SG. Il faut dire que selon A Bola, le salaire de Joao Neves va faire un sacré bond en quittant Benfica pour le champion de France en titre.

Joao Neves va booster son salaire au PSG

Le média entre dans les détails et dévoile quelques chiffres. Joao Neves percevait au Benfica Lisbonne un salaire estimé à 500.000 euros par an et ses émoluments vont être multipliés par dix en rejoignant le PSG, qui lui offre 5 millions d’euros à l’année soit 400.000 euros par mois. Un salaire imposant mais qui reste dans la moyenne faible pour le vestiaire du PSG. Benfica de son côté n’était pas en mesure de s’aligner avec la proposition parisienne puisque le club portugais avait proposé à Joao Neves un salaire estimé à un million d’euros par an pour prolonger à Lisbonne. Le choix a donc été rapide pour le milieu de terrain de 19 ans, également courtisé par Manchester City, qui n’est finalement pas passé à l’offensive pour le recruter. Dans les semaines à venir, le Paris SG devrait donc être en mesure d’officialiser le transfert de Joao Neves, en attendant peut-être celui de Désiré Doué, pour qui une intense bataille est en cours avec le Bayern Munich.