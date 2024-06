Le PSG met 100 ME pour Kvaratskhelia, une réflexion demandée

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la demande de son nouvel entraîneur Antonio Conte, Naples a refusé l’offre du Paris Saint-Germain pour Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale était prêt à conclure le transfert de l’ailier géorgien pour environ 100 millions d’euros. Un montant qui aurait dû inciter les Italiens à réfléchir davantage.

Le Paris Saint-Germain s’était pourtant montré généreux. Afin de compenser le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, le champion de France a choisi de renforcer son couloir gauche. La piste prioritaire mène à Khvicha Kvaratskhelia qui a trouvé un accord avec le club de la capitale. Sur sa lancée, la direction francilienne pensait également convaincre Naples de libérer son ailier.

Une offre alléchante à environ 100 millions d’euros a été transmise au Napoli. Mais le président italien Aurelio De Laurentiis n’a même pas réfléchi. Le patron napolitain a immédiatement refusé la proposition. Le choix vient surtout du nouvel entraîneur Antonio Conte qui considère Khvicha Kvaratskhelia comme un élément indispensable la saison prochaine. Naples a donc fait une croix sur un montant énorme et espère prolonger le contrat de l’international géorgien. Et si le Napoli finissait par regretter sa réponse au Paris Saint-Germain ?

Naples pourrait le regretter

Pour le journaliste italien Stefano De Grandis, une telle proposition se refuse difficilement. « 100 millions d'euros, si l'on sait les utiliser, c'est un capital incroyable, a réagi le spécialiste au micro de Sky Sport. Le Genoa a payé 1,5 millions d'euros pour (Albert) Gudmundsson, par exemple. Par rapport à certains chiffres, il faut réfléchir, tout le monde ne peut pas être intransférable. Kvara est désormais reconnu à l'échelle internationale et, forcément, il est moins performant. Si le PSG donne 100 millions d'euros et un salaire plus élevé pour Kvara, Naples devra inévitablement ajuster ses revenus s'il le garde. » Un pari osé pour Aurelio De Laurentiis.