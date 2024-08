Le PSG désamorce tranquillement la bombe Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé ayant décidé de porter l'affaire devant différentes juridictions sportives concernant des sommes que le PSG lui devrait, on pouvait attendre une réponse musclée du club de la capitale. C'est le contraire qui se produit.

Face au recours lancé par Kylian Mbappé devant la commission juridique de la LFP, mais également l'UEFA via une requête déposée à la FFF, le nouveau joueur du Real Madrid réclame près de 55 millions d'euros à son ancien club pour des salaires et des primes impayés. Et dans ce dossier, le Paris Saint-Germain risque non seulement une interdiction de mercato, mais également une exclusion des coupes européennes. En réaction à l'article du quotidien Le Monde, qui a révélé la décision de Kylian Mbappé d'en découdre de manière officielle, le PSG n'a pas officiellement riposté, Nasser Al-Khelaifi n'étant pas du genre à s'exprimer directement quand il est mis en cause. Mais, citant des sources internes au Paris Saint-Germain, nos confrères du Parisien ont tout de même eu la réponse aux questions posées par ce dossier.

Le PSG est serein dans ce dossier

Le PSG viré de la Ligue des champions, le scandale Mbappé explose https://t.co/MZmaRiTx1a — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2024

Loin de crier au scandale ou d'attaquer verbalement Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain affiche sa confiance dans ce dossier, et ne croit pas que le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale aura au bout. De même, le PSG précise ne rien savoir de ces actions lancées par Mbappé auprès de la LFP et de l'UEFA. « Le PSG affirme que les échanges s’effectuent dans un climat plus apaisé et de manière constructive depuis de nombreux mois. Aux yeux du club, le processus suit donc son cours et le club de la capitale continue d’afficher sa confiance quant à l’issue de ces négociations », précise Adrien Chantegrelet, journaliste du quotidien francilien qui a obtenu la réponse de ses sources internes au Paris Saint-Germain. Une affaire à suivre tout de même de très près, car on se doute bien que le clan Mbappé ne voit probablement pas les choses de la même façon.