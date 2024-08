Le PSG viré de la Ligue des champions, le scandale Mbappé explose

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a officiellement lancé une procédure afin de réclamer 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Le PSG risque une très lourde sanction sportive si la requête du joueur madrilène est valable.

On l'a appris ce mardi, Kylian Mbappé a décidé de saisir à la fois la commission juridique de la LFP, mais également l'UEFA concernant des salaires et des primes que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain réclame au club de la capitale. Un dossier qui porte tout de même sur 55 millions d'euros. Malgré des négociations entre les deux camps, aucun accord n'a été trouvé et la star tricolore qui a signé libre au Real Madrid cet été a donc porté l'affaire devant les instances sportives, contraignant Nasser Al-Khelaifi à sortir du bois. Car cette histoire est tout sauf anodine pour le PSG. En effet, outre l'impact financier de cette requête de Kylian Mbappé, les retombées sportives pourraient être terribles pour Paris si le joueur de 25 ans est reconnu dans son bon droit.

Le PSG exclu de la Ligue des champions ?

Dans le pire des cas, la Ligue de Football Professionnel peut décider d'interdire de recrutement le Paris Saint-Germain si le club de la capitale doit réellement des salaires et des primes à Kylian Mbappé. Et, pire encore, la star française ayant demandé à la FFF de saisir l'UEFA, le PSG pourrait tout simplement se voir retirer sa licence UEFA Club et donc ne pas pouvoir participer aux coupes européennes, que ce soit la Ligue des champions ou l'Europa League.

En faisant cela, le clan Mbappé a ouvertement déclaré la guerre à son ancien club, relançant les débats sur les réseaux sociaux au sujet des conditions du départ du champion du monde 2018. Et notamment sur le fameux barbecue organisé par le Collectif Ultras Paris pour saluer Mbappé. « On espère que les merguez étaient bonnes en tout cas ! », ironise le compte Mega PSG après avoir relayé la nouvelle des possibles sanctions qui pourraient tomber sur les champions de France. A l'heure qu'il est, le Paris Saint-Germain n'a pas réagi à cette information qui fait évidemment planer une ombre inquiétante sur le club de Nasser Al-Khelaifi.