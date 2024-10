Dans : PSG.

Le dossier du stade du Paris Saint-Germain est subitement revenu sur le devant de la scène suite à l'affrontement tête contre tête entre la mairie de Paris et la région Ile-de-France. Du côté du PSG, on a un projet colossal.

A moins de deux ans des élections municipales, le Parc des Princes est devenu un sujet de préoccupation pour les élus locaux. Tandis qu'Anne Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes au PSG, Valérie Pécresse, présidente de la région, ouvre les bras au club de la capitale pour y installer son possible futur stade. Pour le nouveau directeur général du Paris Saint-Germain, les négociations avec la mairie de Paris sont terminées puisque la ville ne veut pas vendre le Parc des Princes. Reste à savoir où sera construit ce nouveau stade, et les regards se tournent vers les Yvelines et précisément Montigny-le-Bretonneux. Jean-Michel Fourgous, président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ne cache pas qu'il est dans la boucle, et il fait même une énorme confidence sur le projet du PSG.

Alors que le projet du Grand Paris va bientôt offrir une ligne 18 à ce secteur, l'élu regrette que la maire de Paris veuille s'en prendre au PSG, mais il avoue avoir eu des réunions avec le Paris Saint-Germain et que ce qu'il sait du futur stade est totalement enthousiasmant. « L’attitude de la mairie de Paris ? Franchement ça ne m’inquiète pas d’ailleurs, je ne suis pas sûre que le PSG est très attentif à cela. Concernant le stade, je ne peux pas trop en dire car c’est quand même peut-être mes futurs clients, mais les réunions que j’ai avec eux sont quand même très cadrées et très sérieuses. Ils veulent un produit, un projet, avec une attractivité supérieure (...) C’est bien simple, ils veulent l’un, voire le plus beau stade au monde », prévient Jean-Michel Fourgous, qui espère que Nasser Al-Khelaifi choisira son agglomération pour y construire son nouveau stade.

Un stade qui ne sera pas de 80.000 places comme cela avait été dit, mais de 60.000 places et dont l'inauguration aura lieu, au mieux, en 2032, comme l'a précisé Victoriano Melero, le nouveau DG des champions de France. Avec huit ans de travaux à prévoir, le Paris Saint-Germain doit forcément rapidement prendre une décision, et l'hypothèse d'attendre les élections dans deux ans ne semble plus réellement possible. A force de jouer au bras de fer, le PSG et la mairie de Paris sont désormais au bord du divorce.