Anne Hidalgo veut détruire le futur stade XXL du PSG

La parenthèse olympique étant refermée, la mairie de Paris s'attaque de nouveau au Paris Saint-Germain et veut s'opposer de construction d'un stade pour le PSG en région parisienne.

Le dossier du Parc des Princes étant toujours à l'arrêt puisque Anne Hidalgo refuse de vendre le stade de la Porte de Saint-Cloud à QSI, Nasser Al-Khelaifi s'est tournée vers la région parisienne pour construire un nouveau stade. Désormais, on évoque la construction d'une immense enceinte sportive du côté de Montigny-le-Bretonneux, à quelques pas du Vélodrome et du Golf qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Pour cela, le président du Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien politique de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, laquelle a déjà fait une réserve de 50 hectares pour cet éventuel nouveau stade.

« Nous avons dit oui au PSG, car nous n’allons pas priver notre club d’une infrastructure qui lui est nécessaire. S’il est chassé de Paris, nous l’accueillerons bien évidemment ailleurs en Île-de-France, mais rien n’est décidé actuellement », a confié, en septembre dernier, Valérie Pécresse. Une décision qui met en furie la mairie de Paris.

Une guerre politique avec le PSG au milieu

Au point même que dans Le Parisien, Patrick Bloche, premier adjoint d'Anne Hidalgo annonce que jeudi, le conseil de Paris devrait autoriser la ville à attaquer la décision de la région Ile-de-France en justice. « C’est une mauvaise manière de la région. Tout à coup, sans prévenir, la veille du vote définitif du Schéma directeur environnemental, un amendement a été introduit pour réserver 50 hectares sans localisation, sans concertation. Ce qui est, a priori, contraire à tout ce qui touche à la réglementation d’élaboration d’un tel document », s'insurge l'élu socialiste, qui pense également qu'en matière d'écologie, le projet du futur stade du PSG avec ses 80.000 places sera néfaste et qu'il faut donc s'y opposer frontalement.

Du côté du Conseil régional d'Ile-de-France, on ne tremble pas du tout devant cette menace d'Anne Hidalgo et de ses élus. « Toutes les procédures ont été scrupuleusement respectées, sur le fond comme sur la forme de l’amendement », ont fait savoir des proches de la présidente de région dans le quotidien francilien. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain reste très discret, même si le club de la capitale a plusieurs fois fait savoir que si Paris refusait de lui vendre le Parc des Princes, alors il n'y aura pas d'autre choix que de s'installer ailleurs et probablement dans l'Ouest de la région parisienne.