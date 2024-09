Dembélé en mode Mbappé, l’Espagne est sous le choc

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

L’ailier français du PSG ne cesse d’être décisif depuis le début de la saison, que ce soit en club ou en sélection. Une transformation qui laisse l’Espagne bouche bée, à quelques heures de la rencontre entre Paris et Gérone en Ligue des Champions.

Le nouveau Ousmane Dembélé est arrivé ! Peut-être libéré du départ de Kylian Mbappé, l’attaquant français prend plus ses responsabilités et rayonne en ce début de saison, avec trois buts inscrits et trois passes décisives délivrées en seulement quatre journées de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Lors du dernier match contre Brest, l’ancien joueur de Dortmund s’est offert un doublé. Indéniablement, Dembélé est le principal artisan du début de saison du PSG qui a déjà inscrit seize buts en quatre journées. Après avoir affirmé pendant le rassemblement en Equipe de France vouloir travailler sa finition devant le but et être plus individualiste cette saison, le joueur de 27 ans, qui a trouvé le chemin des filets contre la Belgique en Ligue des Nations, met ses promesses à exécution. La presse espagnole est bluffée par le niveau de l’ancien de Barcelone, alors que se profile un match entre le PSG et Gérone au Parc des Princes en Ligue des Champions.

L’Espagne impressionnée par Dembélé

Ousmane Dembélé is the highest rated player in Ligue 1 so far this season (8.39). 🔥 pic.twitter.com/9xLgGDXDBo — WhoScored.com (@WhoScored) September 16, 2024

Le quotidien ibérique Marca évoque les progrès de Dembélé devant le but depuis le début de la saison. La source indique d’ailleurs que le joueur formé à Rennes n’avait jamais démarré un exercice avec autant de buts et de passes décisives, même si Dembélé n’avait pas été épargné par les blessures ces dernières années. Un travail de longue haleine a été fait par Luis Enrique et celui-ci porte déjà ses fruits. Dans l’ombre de Kylian Mbappé qui était le buteur providentiel du PSG, Dembélé espère combler le vide laissé par son ancien coéquipier en club et peut totalement prétendre à devenir la principale star du championnat de France cette saison. Avec le départ du meilleur buteur de l’histoire du club et la nouvelle stratégie du PSG qui mise sur les jeunes, le coach espagnol espère qu’Ousmane Dembélé pourra apporter son expérience dans le vestiaire. Espérons pour le Paris Saint-Germain et l'Équipe de France que son efficacité continue.