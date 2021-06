Avantage PSG avec Kylian Mbappé !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé fait toujours durer le suspense concernant sa prolongation, ou non, au Paris Saint-Germain. Mais la situation semble se décanter de manière plutôt favorable pour le PSG.

Le 7 juin dernier, Nasser Al-Khelaifi frappait un grand coup dans le dossier Kylian Mbappé alors que du côté Real Madrid on affichait une confiance de plus en plus grande concernant la venue de l’attaquant français. Dans L’Equipe, le patron du PSG affichait sa certitude et sa détermination au sujet de la prolongation de la star tricolore, qui arrive en fin de contrat dans un an. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire, c'est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente », affirmait alors le dirigeant qatari. Depuis, Kylian Mbappé a plusieurs fois parlé de ce sujet, mais a repoussé sa réponse à l’après-Euro, le champion du monde préférant se consacrer uniquement à l’équipe de France.

Cependant, si Kylian Mbappé ne pense qu’aux Bleus, cela n’empêche pas son entourage de réfléchir à l’avenir. Et si l’on en croit Fabrizio Romano, journaliste italien très bien informé puisqu’il avait été notamment le premier à dévoiler le départ à venir de Zinedine Zidane du Real Madrid, il y a quelques semaines, les proches de Kylian Mbappé négocieraient actuellement les conditions d’une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Dans un podcast, Romano a précisé qu’il n’y avait toujours pas d’accord, mais que le PSG faisait le forcing et que rien n’indiquait que Mbappé allait partir au Real Madrid ou ailleurs, les discussions étant intenses avec le club de la capitale. Un signe plutôt positif au moment même où plusieurs médias espagnols affirment eux que Florentino Perez réfléchirait à un plan B.