De Jong au PSG, l'énorme retournement ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Serpent de mer au PSG ces dernières années, le dossier Frenkie De Jong pourrait être ressorti du placard par la direction parisienne. Le profil de l’international néerlandais a été validé par Luis Enrique, et il va maintenant falloir convaincre le joueur de poser ses valises dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain n’a pas oublié Frenkie De Jong. Cible prioritaire du club parisien en 2019, l’international néerlandais pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive de la part du champion de France en titre dans les mois à venir, si l’on se fie aux informations du média catalan E-Noticies. En quête d’un renfort au milieu de terrain pour accompagner Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Joao Neves et Vitinha la saison prochaine, Luis Enrique aurait d’ores et déjà validé la piste De Jong, un joueur qu’il juge compatible avec sa philosophie et dont la polyvalence est également appréciée.

Une nouvelle offensive du PSG pour De Jong ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frenkie de Jong (@frenkiedejong)

Barcelone de son côté ne s’opposera pas à un départ de l’un de ses plus gros salaires, d’autant qu’un gros transfert sera difficile à concrétiser pour le club blaugrana passé l’été 2025 puisque le contrat de Frenkie De Jong expirera en juin 2026. Hansi Flick, qui a réussi ses débuts sur le banc du Barça comme dans un rêve, a validé le potentiel départ de l’ancienne pépite de l’Ajax Amsterdam puisque le coach allemand estime avoir son remplaçant au sein de l’effectif avec le très prometteur Marc Bernal, international U17 de l’Espagne. La question est maintenant de savoir quelle somme réclamera le Barça pour Frenkie De Jong, acheté 85 millions d’euros à l’Ajax il y a cinq ans et dont le parcours en Espagne n’a pas été linéaire, principalement en raison de blessures à répétition.

Ce qui est certain, c’est que Barcelone n’entend plus écrire l’avenir avec De Jong, une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait s’offrir sa sentinelle tant attendue avec cinq ans de décalage. Le joueur quant à lui serait ouvert à un départ afin de relancer une carrière qui stagne du haut de ses 27 ans et le projet présenté par Luis Enrique pourrait le convaincre de rallier la capitale française.