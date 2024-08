Danilo à prix réduit, le PSG fait un heureux

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pour Danilo Pereira, ça sent la fin de l'aventure au PSG. Le milieu portugais n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et il est mis en vente cet été. De quoi faire le bonheur de son ancien club, le FC Porto.

Homme de devoir et joueur polyvalent, Danilo Pereira a rendu de fiers services au PSG en 4 ans. Milieu de formation, le Portugais a évolué en défense centrale quand les Parisiens en ont eu besoin. Néanmoins, son temps de jeu a diminué progressivement et l'arrivée récente de Joao Neves au milieu le rend pratiquement inutile au sein de l'effectif. Le PSG veut le vendre cet été comme c'est aussi le cas de nombreux joueurs : Milan Skriniar, Carlos Soler ou Juan Bernat entre autres. Les Parisiens ont déjà trouvé preneur pour Danilo puisque le FC Porto convoite le milieu de la Seleçao.

Danilo vendu pour 10 ME ?

Le grand club portugais connaît bien Danilo puisque ce dernier y jouait avant de venir à Paris (2015-2020). Le transfert est réalisable d'autant que le PSG ne sera pas très gourmand financièrement selon le quotidien sportif O Jogo. Le prix de Danilo a été fixé à 10 millions d'euros seulement. Un prix réduit expliqué par le fait que le milieu lusitanien ne possède plus qu'une année de contrat au PSG.

Reste désormais à s'entendre avec le FC Porto sur tous les détails et notamment sur le montant du salaire. Avec 10 millions d'euros grattés et un salaire économisé, le PSG ferait une bonne affaire dans sa mission dégraissage. Cela pourrait être encore meilleur puisque Porto est concurrencé pour Danilo. Le milieu a la cote en Turquie où plusieurs clubs locaux veulent sa signature cet été. Peu importe où atterrit Danilo Pereira, le PSG doit conclure sa vente au plus vite. Cela aidera le club parisien dans sa quête d'un ailier gauche, lequel manque toujours désespérément à trois semaines de la fin du mercato.