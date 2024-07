Coman au PSG, le Bayern tente un coup de folie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déterminé à recruter Xavi Simons cet été, le Bayern Munich pourrait tenter d’inclure Kingsley Coman dans la transaction afin de convaincre les dirigeants du PSG selon la presse allemande.

Fantomatique à l’Euro avec seulement 15 minutes disputés sous les couleurs de l’Equipe de France, Kingsley Coman ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. C’est le moins que l’on puisse dire, alors que l’ancien ailier de la Juventus Turin a été placé sur la liste des transferts par le Bayern Munich. Alors que le contrat du natif de Paris court jusqu’en juin 2027, le club allemand estime que le moment est venu de s’en séparer, six ans après son arrivée en provenance de la Vieille Dame. Les clubs intéressés ne courent pas les rues car malgré de belles qualités en tant qu’ailier percutant et capable d’être décisif, Kingsley Coman est beaucoup trop fragile pour qu’un top club européen se positionne au prix fixé par le Bayern Munich, à savoir 50 millions d’euros.

Mais selon les informations de Bild, les dirigeants bavarois ont peut-être trouvé une astuce pour trouver un point de chute à Kingsley Coman. Très intéressé par Xavi Simons depuis de longues semaines, le Bayern Munich songerait sérieusement à proposer au Paris Saint-Germain une offre incluant Coman. A première vue, le champion de France n’est pas vendeur en ce qui concerne Xavi Simons, qui devrait être prêté pour la saison 2024-2025 avant -possiblement- de revenir au PSG pour (enfin) jouer sous les couleurs du club bleu et rouge.

Un inattendu échange Coman - Xavi Simons ?

Mais face aux réticences de Xavi Simons, qui ne semble pas vraiment motivé à l’idée de jouer en faveur du Paris Saint-Germain, cette formule proposée par le Bayern Munich a des chances de faire mouche. Elle permettrait au PSG de se renforcer à un poste où des rencrues sont attendues après le départ de Kylian Mbappé et pour ne rien gâcher, avec un international français, ce qui a son importance notamment pour les listes UEFA. Deux questions vont toutefois se poser pour le PSG avant d’aller plus loin avec Kingsley Coman : quid de son état physique après avoir joué seulement 15 minutes à l’Euro et qu’en est-il de ses prétentions salariales ? Deux éléments auxquels il faudra répondre pour le Paris Saint-Germain avant d’ouvrir la porte au Bayern Munich sur un éventuel échange entre l’ailier français de 28 ans et Xavi Simons.