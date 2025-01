City et le Real l'adorent, le PSG contre-attaque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est à la recherche d'un nouveau défenseur central droit cet hiver lors du marché des transferts. Luis Enrique ne manque pas d'idées et l'une d'elles évolue au RC Lens.

Luis Enrique est très exigeant quand il s'agit de recruter des nouveaux joueurs. L'Espagnol a un plan de jeu clair en tête et veut des éléments capables de s'y conformer. Luis Campos doit donc lui proposer des profils pouvant s'intégrer à tout cela. Pas toujours facile. Mais un profil semble faire l'unanimité au PSG : Abdukodir Khusanov. Le défenseur central du RC Lens impressionne depuis le début de la saison et va très vraisemblablement quitter le nord de la France cet hiver. Le Paris Saint-Germain veut tenter le coup, surtout si Milan Skriniar était vendu.

Khusanov, le PSG ne perd pas espoir

Selon les informations de Foot Parisien, les champions de France sont disposés à envoyer une offre de 30 millions d'euros au RC Lens pour s'attacher les services de Abdukodir Khusanov. Les pensionnaires du Parc des Princes font de l'international ouzbek une priorité si un poste se libère. De quoi sans doute rassurer les fans et observateurs du club de la capitale, alors que la concurrence est rude dans ce dossier. En effet, en plus du Paris Saint-Germain, Manchester City et le Real Madrid sont également dans le coup pour recruter le défenseur de 20 ans. Les prochaines heures seront très importantes dans le dossier et le PSG va devoir mettre les bouchées doubles pour vendre Milan Skriniar. Tottenham ou encore Galatasaray pourraient être des destinations crédibles pour l'ancien joueur de l'Inter. De quoi ensuite permettre aux Parisiens de contacter Lens pour boucler l'opération Khusanov. Mais il y a encore beaucoup d'inconnues pour l'Ouzbek, qui avait été acheté 100 000 euros par le RC Lens au Energetik Minsk en juillet 2023.