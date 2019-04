PSG : Tuchel flippe pour une raison précise avant le mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Face à Strasbourg dimanche soir, Thomas Tuchel n’a pas été dans la capacité de cocher 18 noms sur la feuille de match.

Incompréhensible pour un club de la dimension du Paris Saint-Germain, certes décimé par les blessures, mais qui devrait avoir les moyens de doubler chaque poste et donc de pouvoir aligner un banc décent. Cela prouve qu’il faudra du renfort lors du prochain mercato, mais Thomas Tuchel refuse de s’aventurer sur ce terrain glissant devant la presse. Car l’entraîneur allemand l’a rappelé après le match nul concédé face aux Alsaciens : il n’a absolument aucune garantie de la part de ses dirigeants avant l’ouverture du marché des transferts.

« L’équipe est très fatiguée mentalement car nous sommes toujours 14-15 joueurs, on a toujours un petit groupe à l’entraînement. Il n’y a pas de garantie sur le mercato. On doit avoir un peu de chance car on a beaucoup de joueurs blessés pendant les matchs. C’est comme ça. C’est nécessaire d’avoir plus de joueurs fiables, le but est d’avoir 16 ou 17 joueurs qui sont habitués à jouer 40 ou 45 matchs » a rappelé un Thomas Tuchel loin d’être rassuré à l’approche de l'été, même si en signant une prolongation de contrat jusqu’en juin 2021, l’Allemand a certainement négocié un rôle majeur en période de mercato.