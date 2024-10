Changement de nom, révolution exigée au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les débats sont nombreux au PSG au sujet du Parc des Princes ces derniers jours, un stade que le club de la capitale pourrait quitter prochainement si aucun accord n’est trouvé avec la ville. Un potentiel départ qui donne des idées à Jérôme Rothen sur le nom du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain vit-il ses derniers mois, tout du moins sous ce nom ? Après avoir quitté Saint-Germain-en-Laye puisque le centre d’entraînement du club de la capitale a déménagé du côté de Poissy, il n’est pas interdit que le champion de France en titre quitte le Parc des Princes. Le Qatar souhaite impérativement devenir propriétaire de son stade, mais la mairie de Pairie refuse catégoriquement de lui vendre le Parc des Princes. Un projet de construction de stade est à l’étude, mais si le PSG venait à déménager, c’est une partie de l’âme de ce club historique qui s’envolerait. Amoureux du Paris SG, Jérôme Rothen a évoqué cette situation sur les ondes de RMC.

Ennemie du PSG, Anne Hidalgo prend une gifle hilarante https://t.co/2Yu9MwRyAE — Foot01.com (@Foot01_com) October 10, 2024

Et pour le consultant, ancien milieu de terrain du club francilien (2004-2010, 180 matchs disputés), un changement de nom complet du Paris Saint-Germain ne serait pas délirant si après avoir quitté Saint-Germain-en-Laye, le club détenu par QSI venait à définitivement faire ses valises du Parc des Princes. « Si tu quittes le Parc et que tu construis un stade dans les Yvelines, il sera peut-être merveilleux, mais alors pourquoi tu t'appellerais encore Paris Saint-Germain ? » s’est interrogé l’animateur de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

Changement de nom au PSG, l'idée choc de Rothen

« Tu n'aurais plus d'attaches à Paris, tu n'as déjà plus d'attaches à Saint-Germain-en-Laye. Tu as perdu le Camp des Loges, tu vas perdre le Parc des Princes, et donc tu vas avoir ton centre d'entraînement à Poissy et ton stade à Montigny le Bretonneux... Non mais franchement, changez le nom du club dans ces cas-là » a lancé Jérôme Rothen, dont l’idée ne manquera pas de provoquer des débats au sein des supporters, lesquels sont évidemment attachés au nom historique du Paris Saint-Germain depuis la création du club en 1970. Après avoir changé le logo du club et alors qu’un départ du Parc des Princes est envisagé, le Qatar n'envisage certainement pas une telle décision alors que la marque PSG est connue mondialement depuis le rachat il y a plus de 10 ans.