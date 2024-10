Cet indésirable est bloqué au PSG à cause de son salaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La blessure de Bremer va obliger la Juventus Turin à recruter un défenseur cet hiver. Mais il semble de moins en moins probable que Milan Skriniar soit l’heureux élu en raison de son salaire colossal au PSG.

A l’instar du Real Madrid, la Juventus Turin sera l’un des acteurs majeurs du mercato hivernal en Europe, la faute à de graves blessures. Le club merengue doit compenser l’absence de Dani Carvajal et dans le cas de la Vieille Dame, c’est la rupture des ligaments croisés de Bremer qui pose problème. Il ne fait aucun doute que la Juve va recruter un défenseur central au mois de janvier et parmi les noms évoqués avec insistance, celui de Milan Skriniar fait régulièrement la Une de la presse italienne. Mais le site Serie A News met un énorme coup de frein quant à un potentiel départ du défenseur du Paris Saint-Germain vers la Juventus Turin ce vendredi.

PSG : Le Real ou la Juve, Skriniar révèle son choix https://t.co/VMLyOxlXSO — Foot01.com (@Foot01_com) October 16, 2024

Et pour cause, le média spécialisé indique que les dirigeants bianconeri ont au moins deux pistes plus avancées que celle du défenseur slovaque. La première mène à Jakub Kiwior, l’international polonais en manque de temps de jeu à Arsenal, où il a été transféré en provenance la Spezia il y a un an pour 20 millions d’euros. La Juve se verrait bien relancer un joueur encore jeune (24 ans) et qui connaît bien la Série A, avec un transfert et un salaire raisonnables. Une seconde option est étudiée, celle menant à Jonathan Tah, champion d’Allemagne en titre avec le Bayer Leverkusen et dont l’avenir s’écrit en pointillés en raison de sa situation contractuelle (fin de contrat en 2025).

Le salaire de Skriniar est un frein pour la Juventus

Vient seulement la piste Milan Skriniar en troisième position dans l’esprit des dirigeants de la Juventus Turin pour une raison simple : le salaire XXL de l’ancien capitaine de l’Inter, qui perçoit un million d’euros par mois dans la capitale française et qui ne semble pas vraiment enclin à revoir ses émoluments à la baisse. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui souhaite vivement se séparer de son joueur cet hiver, quitte à prendre en charge une partie de son salaire dans le cadre d’un prêt s’il le faut. Mais à ce jour, Skriniar ne semble plus être une piste privilégiée par le board turinois.