Wilfried Zaha c'est fini, l'OL met fin au fiasco

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Incapable de marquer le moindre but depuis sa signature à l’OL l’été dernier, Wilfried Zaha devrait quitter le club rhodanien lors du mercato. L’international ivoirien ne s’entraîne d’ailleurs plus avec le groupe lyonnais.

Le prêt de Wilfried Zaha à l’Olympique Lyonnais en provenance de Galatasaray l’été dernier restera un mystère. L’attaquant ivoirien a très peu joué (127 minutes au total) et n’a pas inscrit le moindre but. Un fiasco total pour un joueur aux références pourtant solides durant sa carrière, notamment en Premier League. L’alchimie n’a jamais été au rendez-vous entre Wilfried Zaha et l’OL et un départ du natif d’Abidjan dès le mercato hivernal est actuellement à l’étude. Désireux de réduire sa masse salariale, le club rhodanien ne voit plus aucun intérêt à conserver Wilfried Zaha dans son effectif. Une décision validée à tous les étages du club selon l’insider Djamel, qui révèle sur son compte X que Wilfried Zaha ne fait plus vraiment partie du groupe lyonnais à présent.

Wilfried Zaha mis à l'écart par l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wilfried Zaha (@wilfriedzaha)

« Wilfried Zaha ne participe plus aux entraînements de l’OL, avec l’accord du club. Il est actuellement à Londres avec sa famille, dans l’attente de trouver une solution entre l’OL et Galatasaray pour son départ » a publié l’insider sur les réseaux sociaux. Autrement dit, l’Olympique Lyonnais fait le forcing pour se débarrasser de Zaha et espère qu’une solution pourra être trouvée d’ici la fin du mois de janvier. Un élément complique cependant la situation, le fait que Zaha ait disputé un match avec Galatasaray avant de rejoindre l’OL. En ayant déjà porté deux maillots différents depuis le début de la saison, l’ancien attaquant de Crystal Palace ne peut pas s’engager où il le souhaite. Ces dernières semaines, la MLS aux Etats-Unis avait été citée comme un possible point de chute et un accord ferait assurément les affaires de l’Olympique Lyonnais. Gageons que John Textor va bien trouver une franchise "amie" pour s'en sortir dans ce beau gâchis qu'il a lui même initié.