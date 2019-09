OL : Capitaine de Lyon en C1, Denayer a zéro pression

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Absent à Amiens vendredi soir, Jason Denayer a cruellement manqué à l’Olympique Lyonnais.

Capitaine des Gones depuis le début de la saison, l’international belge sera de retour dans le onze de départ de Sylvinho pour la réception du Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions. Bien évidemment, ce sera la première fois de sa carrière que l’ancien de Manchester City sera capitaine en coupe d’Europe. Néanmoins, il n’y a pas de raison de se mettre une pression supplémentaire selon le défenseur rhodanien, lequel était présent au côté de son entraîneur Sylvinho en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous européen.

« Si le capitanat m'ajoute de la pression ? Je vais faire la même chose qu'en championnat. C'est une compétition très spéciale mais ça reste un match de foot. Je ne pense pas qu'il faut se mettre de pression car c'est un match de Ligue des Champions. Je vais rester le même et faire du mieux possible » a expliqué Denayer avant d’évoquer la mauvaise période de l’OL. « On est assez professionnel pour savoir ce qui n'allait pas. Le plus important, c'est de se ressaisir. Mais je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude. On sait ce qu'on a mal fait, on sait ce qu'on doit améliorer ». A Jason Denayer et à ses partenaires de corriger ce qui n’allait pas pour briller en Ligue des Champions.