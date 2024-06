Un bosseur avec un brin de folie, l'OL le recrute

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

En difficulté depuis quelques temps au niveau de sa formation, l’Olympique Lyonnais compte redresser la barre. L’OL accueillera son nouveau directeur de l’académie dès début juillet avec un objectif clair.

L’Olympique Lyonnais peut souffler. Après une saison éprouvante qui a vu l’OL passer du maintien à l’Europe en quelques mois, le groupe de Pierre Sage peut désormais préparer plus sereinement la saison prochaine qui le verra disputer les phases de poules de la Ligue Europa. Justement, ce dernier était avant de devenir le coach intérimaire de l’OL en novembre dernier le directeur de la formation de l’OL. Celle-ci vit une période un peu plus creuse au niveau des jeunes et le club rhodanien va d’ailleurs nommer dans les prochaines heures le nouveau directeur de son académie. Le Progrès avance que l’heureux élu n’est autre que Johann Louvel, qui aura un rôle majeur pour redonner un élan à une jeunesse lyonnaise en perte de vitesse. Ces deux dernières années, moins de joueurs issus de la formation ont eu du temps de jeu avec l’équipe première, et les résultats de la réserve sont également en deçà avec une 6ème place finale en National 3 l’an dernier.

Louvel choisi pour sauver la formation de l’OL

Football. Bosseur, exigeant, voyageur… Qui est Johann Louvel, le futur directeur de l’OL académie ? https://t.co/VETGE9RNZ2 #TeamOL #OL — Le Progrès OL (@LeProgresOL) June 29, 2024

En ce qui concerne Johann Louvel, fils de Jean-Pierre qui est le président emblématique du HAC, il a su façonner son parcours et des personnalités l’ayant côtoyé dans ses expériences professionnelles estiment que le choix de l’OL de le nommer est judicieux : «Aujourd’hui, il a plus 20 ans d’expérience. Il est capable de s’adapter à n’importe quel contexte, en ayant exercé sur trois continents», estime Jean-Marc Nobilo qui l’a connu en Normandie. Pour Manu Pires, ex-directeur du centre de formation de l’OGC Nice, l’arrivée de Louvel est une plus-value pour Lyon : «Johann est un gros bosseur, facile dans le contact humain, qui amène d’ailleurs un brin de folie et d’humour qui manquent parfois cruellement au football. Je retiens surtout sa grande exigence. C’est pour moi un élément central chez un formateur que de toujours faire très attention à tous les gestes, attitudes, principes de jeu. Surtout à une époque où la perte de la culture de l’effort se manifeste chez certains». Des qualités complémentaires avec Pierre Sage, qui seront sans doute amenés à travailler en collaboration si ce dernier estime que des jeunes ont la qualité pour avoir du temps de jeu chez les professionnels.