CdF ‍: Humiliation interdite, l’OL ne doit pas copier l’OM

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Décroché dans la course au places européennes en championnat, l’OL peut néanmoins rêver d’un sacre en Coupe de France puisque les Gones sont qualifiés pour les demi-finales.

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a été très généreux avec l’Olympique Lyonnais, qui accueillera la lanterne rouge de la Ligue 2 le 2 avril prochain au Groupama Stadium. A moins d’un gros accident, l’équipe de Pierre Sage devrait accéder à la finale, où elle retrouvera le vainqueur du choc entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Pour Ludovic Obraniak, qui s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, il est clair que l’OL doit tout miser sur cette Coupe de France. Attention néanmoins à ne pas se voir trop beau et déjà en finale avant même d’avoir éliminé Valenciennes. L’ancien milieu offensif du LOSC prend notamment l’exemple de Marseille, qui s’est lamentablement fait éliminer par Annecy au Vélodrome en quart de finale la saison dernière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Quand tu es joueur, tu es toujours en train d’essayer d’avoir un coup d’avance en te fixant des objectifs plus élevés pour grappiller un maximum et rester dans une dynamique positive. Quand tu vas chercher un objectif, tu es dans une démarche et tu essaies d’y aller à fond. Ils ne sont pas dupes non plus (sur le championnat), ils savent qu’ils doivent faire all-in sur la Coupe de France. En plus miraculeusement tu tires Valenciennes à domicile. Ce n’est pas encore gagné, il ne faudrait pas que Lyon fasse une « Marseille » contre Annecy. Mais tu t’offres quasiment une finale de Coupe de France, tu peux le tamponner et il y a une qualification européenne au bout » a analysé Ludovic Obraniak, convaincu que l’OL a un énorme coup à jouer dans cette compétition qui peut propulser les Gones en Europa League pour la saison 2024-2025. A condition de ne pas griller les étapes et d’éviter une humiliation telle que celle vécue par Marseille l’an passé.