Thiago Almada à l’OL, Textor s'occupe de tout ‍!

Par Guillaume Conte

Ciblé de longue date en France notamment par l'OM et l'OL, Thiago Almada est bien parti pour tomber dans l'escarcelle de John Textor, même si cela devrait se concrétiser par un passage par le Brésil dans un premier temps.

International argentin et champion du monde, Thiago Almada possède un profil atypique qui ne lui permet visiblement pas d’être dans le viseur des plus grands clubs européens. Néanmoins, avec sa petite taille, son pied droit précis et ses appuis virevoltants, il fait le bonheur d’Atlanta United en Major League Soccer. Toutefois, depuis quelques mois, son désir d’aller voir ailleurs à 23 ans se fait sentir et il y a un homme qui ne le lâche pas d’une semelle. C’est John Textor, qui rêve de le faire venir à Botafogo, pour mieux l’attirer ensuite à l’Olympique Lyonnais. Posséder plusieurs clubs sur différents continents est vu comme un très gros avantage pour le businessman américain, qui estime qu’il peut offrir une phase de transition intéressante à ses cibles, et leur promettre une place réservée en Europe en cas de belles performances pour un montant qui ne sera pas difficile à fixer entre deux de ses clubs.

Attention aux Emirats Arabes Unis

Selon l’informateur spécialisé dans le mercato Michael Rincon, Thiago Almada a l’ambition de jouer en Europe à court terme, mais il ne bénéficie d’aucune offre qui lui convient réellement. L’idée de retrouver l’Amérique du Sud le séduit pour une phase de transition et Botafogo s’est positionné pour le faire signer. Sa franchise d’Atlanta en demande 10 à 15 millions d’euros, ce qui n’est pas inconcevable pour John Textor. Une version confirmée en France par Mohamed Toubache-Ter, pour qui la signature d’Almada à Botafogo est même déjà bien enclenchée. Avec derrière tout ça toujours la perspective pour l’OL de récupérer l’international argentin si le plan se déroule comme prévu. L’informateur souligne qu’une offre des Emirats est encore possible et pourrait donc tout faire capoter, même si ce n’est pas l’ambition du joueur d’aller dans le Golfe à seulement 23 ans.