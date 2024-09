Textor qui vend l'OL sur un coup de tête, la bombe de Riolo

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'y arrive pas en ce début de saison de Ligue 1. Pourtant, les investissements ont été importants cet été sur le marché des transferts.

A Lyon, les attentes sont toujours nombreuses lors des débuts de saison. L'OL a mis la main au portefeuille pour se renforcer et les fans veulent donc voir leur club jouer les premiers rôles en Ligue 1. Mais force est de constater que le flou règne encore en maitre dans le Rhône. Les Gones sont 13èmes du championnat après quatre matchs joués. Si certaines choses ne sont pas à jeter, le retard pris est déjà important. Et l'inquiétude est de mise, surtout que la gestion du club par John Textor est source de division. Cet été lors du marché des transferts, les méthodes du businessman étasunien, notamment dans les dossiers Rayan Cherki et Ernest Nuamah, posent question. Ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire, lui qui pense que Textor pourrait même finir par tout abandonner.

Textor et l'OL, il y a des doutes ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a donné le fond de sa pensée sur le sujet, indiquant même que le boss de l'OL n'avait pas un avenir gravé dans le marbre à Lyon. « C'est Lyon... C'est le flou. Le bouquet final du flou de l'OL, c'est que dans quelques semaines ou mois, Textor dise : Bon finalement je change d'avis et je m'en vais. Je dis ça je dis rien. On verra », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui ne comprend pas grand-chose à la stratégie mise en place à Lyon depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire. Dimanche soir prochain, l'OL aura en tout cas une belle opportunité de lancer sa saison, avec la réception de l'Olympique de Marseille. En cas de mauvais résultat, la saison rhodanienne pourrait déjà prendre un virage inquiétant, surtout face à un concurrent qui avance lui dans la bonne direction.

Mais le club lyonnais se repose pour le moment totalement sur la stratégie décidée par John Textor, très présent dans l'ensemble de ses formations, mais difficile à suivre sur certains points.