Textor est la honte de l’OL, il n’en peut plus

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato estival de l’OL a laissé des traces chez certains supporters et observateurs. Les méthodes de John Textor sont de plus en plus contestées au point de provoquer un fort rejet chez les Gones.

Transferts surpayés de Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest, prêt dans l’urgence pour Orel Mangala à Everton, coup de pression à l’encontre d’Ernest Nuamah pour signer à Fulham dans les dernières heures du mercato. Les histoires à raconter sur le mercato de l’Olympique Lyonnais ne manquent pas et derrière chacune d’elle se trouve un homme, le propriétaire du club John Textor. Après un mercato convaincant l’hiver dernier pour renforcer l’équipe et lui éviter une dramatique relégation en Ligue 2, le propriétaire américain de l’OL a perdu une grande partie de son crédit cet été durant ce mercato.

OL : Textor interdit à Cherki de signer au PSG https://t.co/eu7DKslobZ — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2024

De plus en plus de supporters et/ou d’observateurs du club rhodanien sont interloqués par les méthodes de John Textor et de plus en plus dubitatifs à son sujet. C’est notamment le cas de Sofiane Zouaoui, qui a exprimé son ras le bol dans l’émission ALZ sur les réseaux sociaux. « Je suis attaché à l’OL et sympathisant calme et cool, mais j’ai honte. J’ai honte quand je vois les montants des transferts, que les supporters des autres clubs et les médias mettent en avant le ridicule de certains montants de transferts, etc. Les magouilles de surpayer un joueur pour rendre service à Nottingham… Moi j’en ai rien à b… de Nottingham, je n’ai pas à leur rendre service par rapport à leur DNCG » a lancé Sofiane Zouaoui avant de poursuivre au sujet de John Textor.

Sofiane Zouaoui écoeuré par la gestion de Textor

« Moi, j’ai cette honte. J’ai la honte quand on force un joueur, même si c’est le côté cynique du milieu à signer ailleurs jusqu’à ce qu’il chiale dans les dernières heures du mercato alors qu’il n’a rien demander. J’ai honte par rapport à ça, j’ai honte que mon club soit une plateforme de fonds financiers. Mon club ce n’est pas ça, l’OL c’est une histoire, ce sont des employés, ce sont des joueurs, c’est un sérieux » a pesté le journaliste de Winamax, de plus en plus écoeuré par la situation de son club en raison des petits arrangements entre amis de John Textor sur le marché des transferts. Cette situation n’a pas seulement alerté Sofiane Zouaoui puisque sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters lyonnais partagent cet avis et espèrent que cela évoluera favorablement dans les mois à venir.