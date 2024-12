PSG ‍: Asensio à l'OL, le transfert fou de 2025

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré un contrat jusqu’en 2026 avec le Paris Saint-Germain, Marco Asensio a de grandes chances de filer d’ici la fin de la saison. L’OL est très intéressé par le milieu offensif espagnol de 26 ans.

Joueur apprécié par Luis Enrique durant plusieurs mois, Marco Asensio n’entre plus dans les plans de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. La preuve, l’ancien milieu offensif du Real Madrid a carrément été écarté par le coach espagnol pour le déplacement à Lens en 32e de finale de la Coupe de France. Comme pour Randal Kolo Muani, le message est clair à l’approche du mercato hivernal, le joueur de la Roja (38 sélections) est invité à se trouver un nouveau club. En fin de contrat avec le PSG en juin 2026, Marco Asensio ne rapportera sans doute pas un pactole au club de la capitale. Accessible financièrement, le joueur suscite énormément de convoitises.

A en croire les informations du compte PSG Inside Actu sur X, le Bayer Leverkusen, l’Inter Milan, Aston Villa ou encore Newcastle sont intéressés en Europe… au même titre qu’un club de Ligue 1. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais est très attentif à la situation du joueur au pied gauche soyeux dont l’expérience est appréciée par le board rhodanien pour accompagner les jeunes Rayan Cherki ou encore Malick Fofana. Il n’est évidemment pas question pour l’OL de recruter Marco Asensio au mois de janvier puisque le club de John Textor est interdit de recrutement lors de ce mercato hivernal.

L'OL aimerait se positionner l'été prochain

Mais si la situation s’arrange vis-à-vis de la DNCG d’ici l’été prochain et que le milieu offensif du PSG n’a toujours pas trouvé de nouveau club, alors l’Olympique Lyonnais pourrait se jeter à corps perdu dans ce dossier. Notre confrère spécialisé sur le PSG explique que Marco Asensio est actuellement en plein doute et ignore encore s’il va rester chez le champion de France en titre cet hiver ou patiemment attendre l’été prochain, un moment où il devrait recevoir davantage de propositions. L’OL de son côté croise les doigts pour que Marco Asensio reste six mois de plus au PSG afin de pouvoir tenter sa chance l’été prochain. Reste à connaître les exigences parisiennes car même s’il ne reste qu’un an et demi de contrat au joueur espagnol, le Paris SG réclamera sans doute une petite indemnité de transfert pour le laisser partir.