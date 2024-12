OL ‍: Veretout et Lyon, c'est le mariage parfait ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Transféré de l’OM à l’OL pour seulement 4 millions d’euros au mercato estival, Jordan Veretout monte en puissance à Lyon. Samedi soir à Angers, le milieu de terrain de 31 ans a livré une excellente prestation.

Joueur clé de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Jordan Veretout a été mis de côté dans la cité phocéenne à l’arrivée de Roberto De Zerbi. Il ne restait plus qu’un an de contrat à l’ancien Romain, ce qui expliquait en partie le choix de l’entraîneur italien, lequel a rapidement pris la décision de se passer de lui dans un secteur de jeu où il ne manque pas de solutions avec Rongier, Hojbjerg, Rabiot ou encore Kondogbia et Koné. L’Olympique Lyonnais a sauté sur l’occasion pour le recruter début septembre pour seulement 4 millions d’euros, un transfert que les dirigeants lyonnais ne regrettent pas.

Après des débuts timides, le temps de parfaire sa condition physique et de s’acclimater dans son nouveau club, l’ancien milieu de terrain de Nantes et de la Fiorentina s’impose peu à peu comme un élément indispensable au sein du dispositif de Pierre Sage. Dans son édition du jour, Le Progrès souligne justement la montée en puissance de Jordan Veretout, excellent samedi soir lors du succès de l’OL sur la pelouse du SCO (0-3). « Il s’est offert un match plein et a eu une réelle influence sur la nette victoire de son équipe » souligne notamment le quotidien local avant de poursuivre.

Jordan Veretout monte en puissance à l'OL

« Veretout ne fait pas dans le superflu. Mais si l’OL a maîtrisé son rendez-vous à Angers, il le doit aussi à cet élément qui s’est installé au milieu et qui sans bruit donne un aperçu de son influence ». Au-delà du rectangle vert, Jordan Veretout s’installe aussi progressivement comme un leader dans une équipe où évolue beaucoup de jeunes joueurs. Matthieu Louis-Jean veille notamment à son intégration et le directeur technique des Gones apprécie de voir l’international français prendre du poids dans le vestiaire. Un leader de plus pour Pierre Sage, qui peut déjà compter sur Matic, Tolisso ou encore Lacazette et Tagliafico dans ce rôle. L’OM a en tout cas fait le bonheur de l’OL l’été dernier et pour Jordan Veretout, tout roule comme sur des roulettes alors que son contrat dans la capitale des Gaules court jusqu’en juin 2026.