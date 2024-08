OL ‍: Un triple scandale à 95 millions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'est montré très incisif sur le marché des transferts. Et certaines opérations commencent à engendrer des questions sur la manière dont les transferts sont gérés.

John Textor avait permis à l'OL d'échapper au pire la saison passée, notamment en réalisant un très gros mercato d'hiver, au point que Lyon avait été le plus dépensier en Europe. Mais au final, non seulement l'équipe de Pierre Sage s'était maintenu en Ligue 1, mais en plus avait obtenu un billet pour l'Europa League. C'est donc avec une grosse confiance que l'Olympique Lyonnais a abordé cette saison 2024-2025 et s'est pris une énorme gifle dimanche soir à Rennes. Face au club breton, quelques lacunes criantes sont apparues dans l'effectif rhodanien, et quelques joueurs ont été pris par la patrouille des réseaux sociaux et des consultants. Mais, ce sont surtout les trois plus grosses dépenses de l'OL sur le mercato qui interpellent, à savoir Orel Mangala, Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté. Pour faire venir ces trio, l'Olympique Lyonnais a dépensé 95 millions d'euros. Et compte tenu des performances de ces joueurs, nombreux sont ceux à se demander comment John Textor a pu accepter de lâcher autant d'argent. Et dans Le Progrès, l'heure n'est plus à la diplomatie.

L'OL a dépensé énormément pour trois flops majeurs

Pour le prix d'un Mangala, l'OL achetait un Guimaraes et demi.

Pour le prix d'un Niakhaté, l'OL vendait un Lukeba.



Elle est là, l'énigme de l'OL 2024. pic.twitter.com/gfVnKkPUcQ — Charly M. (@SeriousCharly) August 18, 2024

Comme de nombreux observateurs, le quotidien lyonnais estime qu'il faut se poser des questions sur les raisons de ce recrutement très onéreux, même si la proximité entre John Textor et le président de Nottingham Forest interpelle forcément. « Beaucoup de supporters lyonnais se demandent comment le club a pu investir les trois plus grosses sommes de son histoire : 34,8 ME pour le milieu belge, 28,5 ME pour l’ailier ghanéen et 31,9 ME pour le défenseur, soit 95 ME environ (...) Nottingham, qui avait besoin de cash avant le 30 juin pour ne pas contrevenir aux nouvelles règles financières en Premier League et dont le propriétaire grec Marinakis est annoncé proche de John Textor, a de quoi en sourire (...) L’OL n’a pas investi pour l’heure sur ces profils à coût raisonnable à même de compléter intelligemment un effectif comme l’a fait Rennes », fait remarquer notre confrère. Et sur Youtube, SeriousCharly est plus direct.

Trois joueurs pour 95ME, trop c'est trop

Après la défaite de l'OL à Rennes, l'influenceur a fait des comparaisons peu flatteuses pour les renforts lyonnais. « Le problème de cette équipe est qu’elle n’a pas des joueurs de très grande classe. J’ai fait mes calculs, pour le prix que l’OL a payé pour recruter Moussa Niakhaté, qui a 28 ans et qui ne permettra pas de faire de plus-value, Rennes a recruté Gronbaek, Ostigard et Kamara, c’est à dire un joueur titulaire dans chaque ligne. Ce ne sont pas des joueurs monstrueux, mais ce sont des mid +, mais qu’ils n’ont pas payé 32 millions d’euros. On ne peut pas avoir onze cracks dans l'équipe de l'OL, mais le problème c’est de dépenser 67 millions d’euros pour Mangala et Niakhaté, alors que pour ce prix-là, tu peux avoir une équipe entière de joueurs mid », a fait remarquer SeriousCharly.