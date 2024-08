OL ‍: Textor fait une grande annonce

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, John Textor, le patron d’Eagle Football, a dévoilé son intention de se retirer de Crystal Palace afin de se concentrer sur le rachat d’Everton.

Ces dernières heures, la presse anglaise s’agitait autour de John Textor et dévoilait que le patron de l’Olympique Lyonnais était en passe de réaliser un incroyable coup de force en rachetant la totalité des parts de Crystal Palace, où il est actuellement minoritaire. Des négociations se sont bien tenues, mais elles n’ont finalement pas abouti à un accord. John Textor reste minoritaire chez les Eagles, ce qui ne lui convient plus à tel point qu’il a officialisé sa volonté de se retirer de Crystal Palace, et cela dans un but bien précis. Comme indiqué dans son communiqué officiel sur le site de Eagle Football, John Textor souhaite acquérir la totalité du club d’Everton.

Textor confirme son intention de racheter Everton

Un projet monstrueux puisque les Toffees ont accumulé 200 ME de dettes, selon la presse anglaise. « Nous pouvons confirmer que nous sommes intéressés par la vente de notre participation dans Crystal Palace, en grande partie pour pouvoir poursuivre notre relation avec le club et la communauté d'Everton. Il y a plusieurs mois, nous avons engagé Raine Group pour commencer le processus d'évaluation des alternatives, car nous envisagions à l'époque deux alternatives très différentes, soit l'achat d'une participation majoritaire dans Palace, soit une vente pure et simple » a notamment publié le patron de l’Olympique Lyonnais sur son site officiel.

L’intention de John Textor est ici de mettre un terme aux rumeurs et de rendre les choses plus concrètes et officielles en dévoilant publiquement son intention de racheter Everton, qui serait ainsi le 4e club détenu totalement par John Textor après Botafogo, Molenbeek et l’Olympique Lyonnais. Du côté des supporters rhodaniens, on regarde forcément cela avec attention et un peu d’inquiétude aussi. Car dans le cas où John Textor arriverait à acheter Everton, un club de Premier League aux revenus colossaux, on peut légitimement se demander si l’OL sera toujours le n°1 dans la galaxie Eagle Football aux yeux de se patron. Autant de questions auxquels John Textor devra répondre s’il arrive aux commandes d’Everton dans les mois à venir.