OL ‍: Rayan Cherki au PSG, c'est hors de question

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Concentré sur les Jeux Olympiques, Rayan Cherki doit aussi se soucier de son avenir en club, alors que l'OL envisage de le vendre pour 15 ME. Dortmund est mitigé, mais un retour de flamme du PSG est totalement exclu à tous les niveaux.

Sur le départ à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a déjà quelques certitudes sur son avenir. Il ne devrait pas retrouver le chemin de l’OL après les Jeux Olympiques, et sera vendu pour une somme aux alentours de 15 millions d’euros. Il reste à trouver le club qui parviendra à rafler la mise, alors que le meneur de jeu avait des contacts avancés avec le Borussia Dortmund ces dernières semaines. Le profil du club allemand avait tout pour lui plaire, sachant qu’il lui proposait une collaboration sur le long terme, avec du temps de jeu de garanti et même une clause lui permettant de quitter le BvB en cas de belle offre d’un grand d’Europe. Mais depuis une semaine, peu de nouvelles du finaliste de la dernière Ligue des Champions, qui ne semble pas plus convaincu que cela par l’urgence de le faire signer.

Cherki à Dortmund, une semaine décisive

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Et pourtant, selon Sky Deutschland, Rayan Cherki a toujours l’objectif de signer dans le club allemand, qui lui plait beaucoup. L’idée de voir le PSG revenir à la charge devant cette situation qui ne se décante pas ne l’intéresse en tout cas pas du tout. Est-ce le fait que Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé, qui gère ses intérêts, ne parviennent pas à collaborer qui l’empêche de se projeter chez le champion de France ? Impossible de le savoir mais à l’heure où des intérêts anglais, et notamment le club d’Aston Villa, pointent le bout de leur nez, l’idée de signer et de jouer au Paris SG est totalement écartée par un Rayan Cherki qui a pourtant, au mois de juin, échangé avec Luis Enrique et les deux hommes s’étaient plutôt bien entendus. Mais cette histoire dépasse assez largement le cadre du sportif, et le PSG aura ainsi très peu de chances de réaliser un nouvel achat à l’OL un an après la venue de Bradley Barcola.

De son côté, Bild ajoute ce mardi qu'un accord a été trouvé entre Dortmund et Lyon pour un transfert à 15 ME. Il ne manque plus qu'un feu vert définitif de la part du club allemand, qui envisage d'avancer dans ce dossier dans la semaine, avec une possible signature avant le 14 juillet.