OL ‍: Rayan Cherki à Dortmund, le transfert capote ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux ces dernières semaines, le transfert de Rayan Cherki au Borussia Dortmund n’est toujours pas officiel. Le club allemand n’a pas encore trouvé d’accord avec l’OL et commence à perdre patience.

Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, Rayan Cherki a finalement opté pour le Borussia Dortmund afin de poursuivre sa progression. A 20 ans et alors que son contrat avec l’Olympique Lyonnais court jusqu’en 2025, l’international espoirs français, qui prépare actuellement les Jeux Olympiques avec l’équipe de Thierry Henry, attend patiemment que tous les points de son transfert soient réglés afin de parapher son contrat avec le BVB. Un accord total a été trouvé entre l’entourage de Rayan Cherki et le club allemand, et il ne manque plus que l’accord définitif entre Dortmund et l’OL pour que le deal aboutisse.

Mais depuis plusieurs jours, les discussions traînent entre le club rhodanien et la formation de Bundesliga, à tel point que l’on se demande si le deal est encore d’actualité. Journaliste pour Sky Sports, Patrick Berger a apporté quelques précisions ces dernières heures. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour Rayan Cherki puisque le média affirme que l’accord tarde à être trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund, à tel point que le mur jaune commence à sérieusement perdre patience. « Les priorités du BVB sont ailleurs mais cela ne veut pas dire que Cherki ne pourrait pas signer à Dortmund cet été » indique Patrick Berger, pour qui le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est loin d’être la priorité du club allemand ces derniers jours.

Dortmund a d'autres priorités que Cherki

Une très mauvaise nouvelle pour l’OL, qui doit vendre pour garder un équilibre financier et continuer à recruter, après avoir déjà finalisé les arrivées de Moussa Niakhaté ou encore de Georges Mikautadze. Pour rappel, un transfert à hauteur de 15 millions d’euros est dans les tuyaux pour Rayan Cherki, et on pensait que l’accord était imminent entre les deux clubs. Il semble finalement que les choses soient plus délicates et que pour l’instant, il est impossible de mettre sur la même longueur d’onde les dirigeants du Borussia Dortmund et ceux de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir qui, dans cet énorme jeu de bluffe et de poker menteur, craquera en premier afin d’accéder aux requêtes de l’autre pour (enfin) finaliser ce dossier.