OL ‍: Lyon en crise, les coupables sont désignés ‍!

Le début de saison de l’OL est chaotique, entre les choix douteux de John Textor sur le marché des transferts et les critiques qui fusent déjà à l’encontre de Pierre Sage, qui semble menacé au bout de deux matchs.

Après une deuxième partie de saison exceptionnelle l’an passé, l’Olympique Lyonnais s’attendait sans doute à vivre un autre début de championnat. Battus à Rennes, les Gones se sont également inclinés face à Monaco samedi. Les premiers doutent apparaissent et son lot de rumeurs qui va avec, comme celle d’un départ possible à court terme de Pierre Sage. La situation est déjà intenable dans la capitale des Gaules, et il y a forcément plusieurs responsables. Au micro de la Chaîne L’Equipe, le consultant Régis Brouard a évoqué en profondeur la situation de l’OL et selon lui, il faut se pencher sur le cas de deux hommes forts du club pour expliquer les difficultés actuelles du club.

En premier lieu, John Textor bien sûr en raison de son mercato illisible et qui a sans doute contribué à créer un environnement toxique dans le vestiaire, en laissant filtrer le message que tout le monde était à vendre en cas de bonne offre. Mais pour l’ancien entraîneur de Bastia ou encore du Red Star, il ne faut pas non plus occulter les responsabilités de Pierre Sage, totalement à côté de la plaque dans la gestion de Georges Mikautadze par exemple.

« Ce qui me frappe par rapport à leur deuxième partie de saison dernière, c’est que la dynamique de vestiaire est cassée, or c’est le plus compliqué à créer dans une équipe. L’année dernière, ils s’en sont sortis en allant chercher cette qualification européenne car une dynamique de vestiaire s’est créée grâce aux résultats et à l’entraîneur. Et là, on leur annonce tout un tas de chose. Quand vous êtes joueurs, que vous faites partie d’un effectif de 30 joueurs et que l’on vous dit que vous allez partir mais que vous êtes obligés de jouer le week-end, vous ne pouvez pas être performant » a lancé le consultant de l’Equipe du Soir, avant de conclure.

« Je prends l’exemple de Caqueret qui fait une très bonne saison l’année dernière, qui est très actif, ce n’est désormais plus que l’ombre de lui-même, on a du mal à le voir. En fait, il y a trop de parasites. Contre Monaco, c’était incroyable, il n’y avait rien, il n’y avait pas de liant, il ne s’est rien passé. Dans le domaine offensif, vous prenez Mikautadze qui joue dans un registre bien spécifique. Vous le mettez sur le banc au bout du deuxième match, au bout de 10 minutes un joueur se blesse et vous faites appel à lui pour jouer sur le côté, quel message vous envoyez à l’équipe ? » s’est interrogé Régis Brouard, pas convaincu du tout par ce début de saison lyonnais et qui redoute le pire pour l’équipe de Pierre Sage. La dernière semaine du mercato sera riche en enseignements et pour les supporters lyonnais, l’espoir est logiquement de voir la situation s’apaiser une fois le mercato terminé afin de véritablement lancer la saison de l’OL.