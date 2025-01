OL ‍: Lyon cible le futur Benzema

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Affichant fièrement ses ambitions de titre pour l’OL dans les années à venir, John Textor a révélé que pour cela, il comptait sur le centre de formation du club rhodanien pour révéler le prochain Karim Benzema.

John Textor a certainement de nombreux défauts, mais on ne peut pas reprocher au patron de l’Olympique Lyonnais de ne pas être très ambitieux pour le club rhodanien. Dans une interview accordée à RMC, l’homme d’affaires américain a répété à quel point il visait haut pour les Gones. Le titre de champion de France est toujours dans sa tête et pour atteindre à terme cet objectif, celui qui détient aussi les clubs de Botafogo ou encore de Molenbeek compte sur le centre de formation de l’OL, l’un des plus réputés en France. A son arrivée, John Textor a toutefois été marqué par les volontés de départ de Barcola ou encore de Lukeba.

A l’avenir, le patron du club rhodanien aimerait voir éclore le « futur Benzema », mais que celui-ci se voit sur la durée à Lyon pour gagner et pas simplement pour être formé avant de partir vers d’autres cieux. « Quand je suis arrivé, il y avait trois jeunes joueurs issus de notre centre de formation qui voulaient partir. Ils étaient gentils, j’ai parlé avec eux mais il parlait de l’OL comme d’un club de formation. C’était un non-sens. Je veux des joueurs qui veulent jouer pour l’équipe et être compétitifs avec nous dans le championnat » a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

Les mots forts de Textor sur les joueurs formés à l'OL

« Si des jeunes de notre académie veulent jouer pour le PSG, qu’ils partent ! Je veux qu’ils rêvent de devenir le prochain Juninho, Benzema ou Fekir. Je veux construire une équipe pour qu’elle soit championne. C’était différent. Donc je maintiens que vendre les meilleurs au PSG n’est pas notre modèle » a détaillé John Textor, qui rêve de voir éclore un joueur du niveau de Karim Benzema ou de Nabil Fekir à l’Olympique Lyonnais dans les années à venir. Un discours qui devrait plaire aux supporters de l’OL, il ne reste plus qu’à trouver le ou les pépites qui combleront de bonheur John Textor.